Анонсирован Sony Xperia 10 II - среднебюджетный смартфон с тройной камерой

Основная ставка в новинке делается как раз на возможности для фото и видео.
Пускай выставку MWC 2020 отменили, это не помешало Sony анонсировать свои новинки. Одной из них оказался смартфон Sony Xperia 10 II, ориентированный на средний ценовой сегмент.
Читается он как Xperia Ten Mark Two, почти как номер брони Железного человека.
Xperia 10 II - характеристики
Иксперия 10 II работает на базе процессора Snapdragon 665, оперативной памяти у телефона 4 гигабайта, а обычной - 128 гигабайт. В смартфон установлена камера с 3 модулями - стандартным (12 Мп), ультрашироким (8 Мп) и телефото (8 Мп). Камере для селфи достался один модуль на 8 Мп.
Также телефон может порадовать 6-дюймовым Full HD+ OLED-экраном с соотношением сторон 21:9. Sony Xperia 10 II защищен от влаги и пыли по стандартам IP65/68. Емкость аккумулятора - 3600 мАч.
Xperia 10 II - цена
Иксперия 10 II цена пока не раскрывается. Смартфон метит в средний ценовой сегмент, но Сони часто любит завышать стоимость своих смартфонов. Так что стоит ожидать ценник в районе 400-500 долларов (9760-12205 гривен).
Xperia 10 II - дата выхода
Xperia 10 II поступит в продажу весной 2020 года в двух цветовых вариантах - черном и белом. Точная дата еще уточняется.
Ранее мы показывали официальный дизайн смартфона LG V60 ThinQ.