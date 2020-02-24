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Анонсирован Sony Xperia 10 II - среднебюджетный смартфон с тройной камерой

24 февраля 2020, 13:19

Основная ставка в новинке делается как раз на возможности для фото и видео.

Дизайн смартфона
Дизайн смартфона Sony Xperia 10 II / GSMArena

Пускай выставку MWC 2020 отменили, это не помешало Sony анонсировать свои новинки. Одной из них оказался смартфон Sony Xperia 10 II, ориентированный на средний ценовой сегмент.

Читается он как Xperia Ten Mark Two, почти как номер брони Железного человека.

Xperia 10 II - характеристики

Дизайн смартфона
Дизайн смартфона Sony Xperia 10 II в черном цвете / GSMArena

Иксперия 10 II работает на базе процессора Snapdragon 665, оперативной памяти у телефона 4 гигабайта, а обычной - 128 гигабайт. В смартфон установлена камера с 3 модулями - стандартным (12 Мп), ультрашироким (8 Мп) и телефото (8 Мп). Камере для селфи достался один модуль на 8 Мп.

Также телефон может порадовать 6-дюймовым Full HD+ OLED-экраном с соотношением сторон 21:9. Sony Xperia 10 II защищен от влаги и пыли по стандартам IP65/68. Емкость аккумулятора - 3600 мАч. 

Xperia 10 II - цена

Дизайн смартфона Sony Xperia 10 II в белом цвете / GSMArena

Иксперия 10 II цена пока не раскрывается. Смартфон метит в средний ценовой сегмент, но Сони часто любит завышать стоимость своих смартфонов. Так что стоит ожидать ценник в районе 400-500 долларов (9760-12205 гривен).

Xperia 10 II - дата выхода

Концептуальная фотография
Концептуальная фотография Sony Xperia 10 II / Sony

Xperia 10 II поступит в продажу весной 2020 года в двух цветовых вариантах - черном и белом. Точная дата еще уточняется.

Ранее мы показывали официальный дизайн смартфона LG V60 ThinQ.

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