Sony представила Xperia 1 II и Xperia Pro - новые топовые 5G-смартфоны

Дизайн смартфона Sony Xperia 1 II / Sony

Sony при помощи онлайн-трансляции представила новую линейку своих топовых смартфонов. Они получили название Xperia 1 II и Xperia Pro, но пускай модели вас не слишком смущают, ведь по сути это почти один и тот же смартфон.

Sony Xperia 1 II - характеристики

Фанатский рендер Sony Xperia 1 II

Sony Xperia 1 II получил OLED-дисплей с разрешением 4К и частотой в 90 Гц. Диагональ - 6.5 дюймов, есть поддержка HDR. Также смартфон сохранил излюбленное Сони соотношение сторон 21:9, потому смартфон выглядит довольно продолговатым.

Внутри у нового смартфона Сони тоже все прекрасно. Иксперия 1 II работает на процессоре Snapdragon 865 с поддержкой передовой технологии 5G. Оперативной памяти в смартфоне - 8 гигабайт, а постоянной - 256 гигабайт. Емкость аккумулятора составила 4000 мАч. Смартфон поддерживает и беспроводную, и быструю зарядку. А еще работает на Android 10 прямо со старта.

Официальный дизайн Sony Xperia 1 II / Sony

Смартфон защищен от влаги и пыли по стандарту IP68. Также в телефон установили передние стереодинамики для лучшего звучания. Помимо этого вы найдете порт USB Type-C, модуль для бесконтактной оплаты NFC и разъем для наушников на 3.5-мм, который становится редкостью для современных флагманов.

У Sony Xperia 1 II основная камера на три модуля с отличной оптикой от Carl Zeiss. Все получили разрешение в 12 мегапикселей. Первый модуль - обычный, но с оптической стабилизацией, второй - широкоугольный, а третий - с увеличением в 3 раза и тоже оптической стабилизацией. Отдельно в камере установлен датчик глубины.

Фронтальная камера стандартная - на 8 мегапикселей.

Официальный дизайн Sony Xperia 1 II / Sony

У Xperia Pro характеристики практически полностью идентичны младшей модели. Главное отличие - встроенный 5G-модем, чтобы ваш смартфон превосходно раздавал интернет другим устройствам. Из-за этого у него более толстый корпус. Бонусом идет увеличенное количество встроенной памяти Иксперия Про - 512 гигабайт.

Sony Xperia 1 II - цена

Устройство камер Sony Xperia 1 II / Sony

У Иксперия 1 II цена пока не раскрывается. Учитывая, что это флагман, стоит ожидать ценник в районе 1000 долларов (24440 гривен). У Xperia Pro цена может быть дороже где-то на 100-200 долларов.

Дата выхода смартфонов тоже пока не раскрывается.

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