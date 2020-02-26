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Назван самый популярный в мире смартфон за 2019 год

26 февраля 2020, 18:17

Apple снова всех уделала.

Дизайн iPhone XR
Дизайн iPhone XR / Apple

Исследовательский центр Omdia постарался выяснить, какой смартфон оказался самым популярным в 2019 году. Оказалось, что Apple снова вырвалась вперед, но далеко не со своей топовой моделью Айфон.

Самым продаваемым смартфоном 2019 года стал iPhone XR (Айфон XR). Учитывая, что iPhone XR цена в Украине начинается где-то с 15000 гривен (это довольно доступно по меркам Apple), популярность телефона ясна. По всему миру было продано 46.3 миллионов копий устройства.

А вот второе место занял уже iPhone 11 (Айфон 11). Его ставка на обновленную камеру сыграла свою роль. Результат - 37.3 миллионов проданных копий.

Следом расположились доступные смартфоны Samsung. У Galaxy A10 - 30.3 миллионов, у Galaxy A50 - 24.2 миллиона, а у Galaxy A20 - 19.2 миллиона. 

Шестое место снова занял смартфон от Apple. iPhone 11 Pro Max, самая топовая на сегодняшний день модель, разошлась в количестве 17.6 миллионов. Седьмое место забрал себе iPhone 8 - 17.4 миллионов.

На восьмом расположился единственный в списке смартфон Xaiomi - Redmi Note 7 (16.4 миллионов). Девятое место - iPhone 11 Pro (15.5 миллионов), десятое - Samsung Galaxy J2 Core (15.2 миллиона).

Показатели 2019 года также можно сравнить с успехами смартфонов в 2018-м.

Продажи смартфонов за прошедшие два года
Продажи смартфонов за прошедшие два года / Omdia

iPhone XR явно будет хорошо продаваться как минимум до выхода следующего доступного смартфона Apple. По слухам им станет iPhone 9.

Ранее мы рассказывали, как скачать музыку на iPhone.

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