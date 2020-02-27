Анонсирован доступный смартфон Huawei P40 Lite с четверной камерой

Дизайн смартфона Huawei P40 Lite / Huawei

Компания Huawei представила новый доступный смартфон - Huawei P40 Lite (Хуавей П 40 Лайт). Его главной особенностью стала камера на четыре модуля, которая поможет делать замечательные снимки.

Huawei P40 Lite - характеристики

Дизайн смартфона Huawei P40 Lite / Huawei

Телефон получил Full HD+ дисплей с разрешением 2310 на 1080 пикселей, формат экрана - IPS. Экран занимает свыше 90% площади передней поверхности смартфона.

В левом верхнем углу расположился вырез под фронтальную камеру. Она работает на основе сенсора в 16 мегапикселей.

Но ставка в смартфоне все равно делается на основную четырехмодульную камеру. Основной модуль получил 48 мегапикселей разрешения, ультраширокоугольный - 8 мегапикселей, модуль для макро-съемки - 2 мегапикселя, как и сенсор оценки глубины сцены.

Работает Huawei P40 Lite на фирменном процессоре Kirin 810. А графический ускоритель ARM Mali-G52 MP6 GPU поможет быстро отображать даже самые тяжелые и красочные сцены. Оперативной памяти в смартфоне - 8 гигабайт, а обычной - 128 гигабайт.

Емкость аккумулятора составила 4200 мАч, чтобы выдерживать самую активную нагрузку. Телефон поддерживает быструю зарядку SuperCharge. У него есть порт USB Type-C, а вот модуль NFC не поставили, так что о бесконтактной оплате можете забыть.

Работает телефон на базе операционной системы Android 10, поверх которой установлена оболочка EMUI 10. Фирменных сервисов Google в телефоне нет, так что о Google Play Market можете забыть.

Huawei P40 Lite - цена

Дизайн смартфона Huawei P40 Lite / Huawei

Рекомендованная цена смартфона - 325 долларов. Это около 7985 гривен. однако официальная цена в Украине наверняка будет немного дороже.

Huawei P40 Lite дата выхода - 16 марта.

Ранее мы рассказывали о том, что Sony анонсировала смартфоны Xperia 1 II и Xperia Pro.