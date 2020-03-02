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Как сделать скриншот на телефоне - лучшие способы и программы

2 марта 2020, 16:25

Очень часто бывают ситуации, когда необходимо сделать снимок экрана смартфона, и мы расскажем, как это осуществить удобнее всего.

Концепт-дизайн смартфона Samsung
Концепт-дизайн смартфона Samsung / portaltele.com.ua

Представить современный мир без смартфонов практически невозможно. Каждый день мы потребляем тысячи единиц контента через экраны телефонов. И регулярно возникают ситуации, когда необходимо сделать скриншот на телефоне. Например, чтобы поделиться примечательным моментом из видео или мемом без необходимости скачивания. И сейчас мы расскажем, как делать скриншоты на смартфоне удобнее всего.

Как сделать скриншот - на Android

Если у вас телефон под управлением операционной системы Android 9 или выше, то сделать скриншот Андроид для вас не составит никаких проблем. Просто зажмите клавишу питания - и тогда появится контекстное меню, при помощи которого можно сделать скриншот, а также перезагрузить или выключить телефон. Все сделанные скриншоты отправятся в галерею, а моментальный доступ к ним можно получить через окно уведомлений.

Окно для снятия скриншота экрана
Окно для снятия скриншота экрана

Если по каким-то причинам у вас отсутствует необходимое контекстное меню, то зажмите одновременно кнопку уменьшения громкости и кнопку питания. Эта комбинация также отвечает за скриншот экрана. Она же подойдет, если у вас Android 8 или ниже. Таким же образом можно сделать скриншот на планшете.

Читайте такжеНазван самый популярный в мире смартфон за 2019 годНа смартфонах серии Samsung Galaxy скриншот делается несколько иначе. Там нужно удерживать клавишу "Домой" и кнопку блокировки. На старых моделях скриншоты делает комбинация кнопок "Назад" и "Домой". А вот в новых моделях, из которых убрали кнопку "Домой", необходимо использовать стандартную для Android комбинацию кнопок снижения громкости и питания.

Если у вас Xiaomi смартфон под управлением MIUI 8 и выше, то сделать скриншот еще проще. Достаточно просто провести треми пальцами по экрану вниз - и скриншот автоматически сохранится. 

Также вы можете сделать скриншот на Андроид длинным, то есть ухватить не только экран, а всю страницу. Для этого вы можете использовать приложение LongShot. Оно поможет не только с длинным скриншотами, но и склеит несколько скриншотов в один, а также позволит захватывать лишь определенные фрагменты экрана. Также приложение пригодится, если у вас не работают кнопки на телефоне.

Пример выделения веб-страницы в LongShot
Пример выделения веб-страницы в LongShot

Как сделать скриншот - на iOS

Сделать скриншот на Айфоне тоже довольно элементарно. Если вы зажмете одновременно клавишу питания и кнопку "Домой", то скриншот сделается автоматически.

Процесс съемки скриншота экрана на iPhone
Процесс съемки скриншота экрана на iPhone / bloha.ru

Однако в более новых моделях iPhone (начиная с iPhone X) Apple отказалась от кнопки "Домой". Так что скриншоты на них делаются при помощи комбинации клавиш питания и повышения громкости. То есть почти как на Андроиде, только наоборот.

Также вы можете использовать функцию AssistiveTouch. При помощи нее можно вывести поверх экрана особое меню, в котором как раз располагается кнопка скриншота.

Пример возможностей
Пример возможностей AssistiveTouch

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