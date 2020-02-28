Как поставить VPN на компьютер - лучшие программы и расширения

Безопасность в интернете прежде всего.
VPN - это общее название технологий, которые помогут установить одно интернет-соединение поверх другого, как бы маскируя исходный клиент. После того, как ВК Украина, Яндекс и Mail.ru оказались забловированы, актуальность впн в нашей стране сильно возросла. Но даже без этого технология может сильно помочь, если вы переживаете за свою безопасность в сети. Потому сейчас мы расскажем о самых лучших способах, при помощи которых можно поставить VPN на компьютер
Как поставить VPN - расширения
Простейший способ скачать VPN - это поставить расширение для браузера. Последних нынче десятки и сотни, так что мы приведем лишь несколько самых лучших VPN для ПК.
TunnelBear - один из лучших бесплатных VPN-сервисов. Он надежно шифрует ваши данные, не позволяет утекать лишней информации и даже скрывает свою деятельность, если технология VPN запрещена в вашей стране. Правда, бесплатно дается лишь 500 мегабайт траффика в месяц. Так что TunnelBear подойдет разве что для нерегулярного использования.
Еще одно бесплатное расширение - Hola VPN. Оно доступно вообще на всех современных браузерах и устройствах, даже на PlayStation 4 и Xbox One. С этим VPN Chrome, Opera, Safari и другие браузеры станут крайне защищенными, а вы сможете спокойно, к примеру, слушать музыку ВК.
Еще одну возможность использовать VPN бесплатно предоставляется Touch VPN. Это крайне простое расширение для браузеров, которое затем будет по нажатию всего одной кнопки подключаться вас к одной из 40 стран, из которых вы якобы и будете подключаться к нужным сайтам.
И подобных плагинов на самом деле очень много, даже работают они приблизительно одинаково. Так что можно просто выбрать первый попавшийся и наслаждаться его работой.
Как поставить VPN - браузеры
Однако некоторым браузерам даже не нужны никакие расширения или плагины, ведь в них VPN встроен изначально. Один из самых известных - Opera VPN. Пускай он автоматически выбирает страну подключения, зато вам не нужно волноваться о дополнительных настройках и приложениях.
Если вам важна возможность ручной настройки страны, через которую осуществляется подключение, то тут может помочь браузер Globus. Пускай вам предстоит немного повозиться с настройками, зато после этого просмотр страниц в интернете станет более защищенным и удобным.
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