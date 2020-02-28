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Как поставить VPN на компьютер - лучшие программы и расширения

28 февраля 2020, 16:19

Безопасность в интернете прежде всего.

VPN может пригодиться в самых разных ситуациях
VPN может пригодиться в самых разных ситуациях

VPN - это общее название технологий, которые помогут установить одно интернет-соединение поверх другого, как бы маскируя исходный клиент. После того, как ВК Украина, Яндекс и Mail.ru оказались забловированы, актуальность впн в нашей стране сильно возросла. Но даже без этого технология может сильно помочь, если вы переживаете за свою безопасность в сети. Потому сейчас мы расскажем о самых лучших способах, при помощи которых можно поставить VPN на компьютер

Как поставить VPN - расширения

Простейший способ скачать VPN - это поставить расширение для браузера. Последних нынче десятки и сотни, так что мы приведем лишь несколько самых лучших VPN для ПК.

TunnelBear - один из лучших бесплатных VPN-сервисов. Он надежно шифрует ваши данные, не позволяет утекать лишней информации и даже скрывает свою деятельность, если технология VPN запрещена в вашей стране. Правда, бесплатно дается лишь 500 мегабайт траффика в месяц. Так что TunnelBear подойдет разве что для нерегулярного использования.

Возможности
Возможности TunnelBear

Еще одно бесплатное расширение - Hola VPN. Оно доступно вообще на всех современных браузерах и устройствах, даже на PlayStation 4 и Xbox One. С этим VPN Chrome, Opera, Safari и другие браузеры станут крайне защищенными, а вы сможете спокойно, к примеру, слушать музыку ВК.

Платформы, на которых доступно расширение Hola VPN
Платформы, на которых доступно расширение Hola VPN

Еще одну возможность использовать VPN бесплатно предоставляется Touch VPN. Это крайне простое расширение для браузеров, которое затем будет по нажатию всего одной кнопки подключаться вас к одной из 40 стран, из которых вы якобы и будете подключаться к нужным сайтам.

Процесс работы Touch VPN
Процесс работы Touch VPN

И подобных плагинов на самом деле очень много, даже работают они приблизительно одинаково. Так что можно просто выбрать первый попавшийся и наслаждаться его работой.

Как поставить VPN - браузеры

Однако некоторым браузерам даже не нужны никакие расширения или плагины, ведь в них VPN встроен изначально. Один из самых известных - Opera VPN. Пускай он автоматически выбирает страну подключения, зато вам не нужно волноваться о дополнительных настройках и приложениях.

Пример работы Opera VPN
Пример работы Opera VPN

Если вам важна возможность ручной настройки страны, через которую осуществляется подключение, то тут может помочь браузер Globus. Пускай вам предстоит немного повозиться с настройками, зато после этого просмотр страниц в интернете станет более защищенным и удобным.

Интерфейс браузера Globus
Интерфейс браузера Globus

Ранее мы рассказывали, как скачать Minecraft бесплатно.

программы и приложения VPN Google Chrome ВКонтакте
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