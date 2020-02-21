Как скачать Minecraft на PC, iOS и Android - лучшие способы и методы

Кадр из игры Minecraft / Microsoft

Minecraft - игра-песочница, в которой нет сюжета или абсолютного финала. Зато в игре можно построить абсолютно все, что способна придумать ваша фантазия. Нынешний Майнкрафт - игра безграничных возможностей.

И сейчас мы расскажем, как скачать Майнкрафт и узнать о всех его прелестях.

Как скачать Minecraft на ПК

Официальный Майнкрафт лаунчер доступен на сайте игры. Там же вы найдете ссылки на версии игры для абсолютно всех доступных платформ.

Меню скачивания Minecraft с официального сайта

С официального сайта можно скачать Майнкрафт бесплатно, но это будет лишь пробная версия. Она длится всего 100 минут или 5 внутриигровых суток. Затем предстоит купить уже полную версию минимум за 29.99 долларов (734 гривны) в версии Minecraft Windows 10 Edition или за 23.95 евро (633 гривны) в версии Minecraft Java Edition.

Меню покупки Minecraft Java Edition

Но можно Майнкрафт скачать бесплатно и в полной версии. Для этого понадобится особый лаунчер под названием TLauncher. TLauncher скачать можно со специального сайта.

Меню скачивания TLauncher

Причем в TLauncher вы найдете еще и Майнкрафт старые версии. Также в лаунчер встроен большой Майнкрафт список серверов, чтобы начать играть без проблем. Но для начала необходимо все-таки зарегистрироваться на сайте TLauncher.

Как скачать Minecraft на Андроид

Также Майнкрафт доступен и на смартфонах с Андроидом. Майнкрафт на Андроид скачать можно через Google Play. Но для начала игру предстоит купить за 123 гривны.

Меню покупки Minecraft на Android

TLauncher есть и для Minecraft Pocket Edition. Если вы решите скачать лаунчер Майнкрафт на Андроид, то получите возможность удобно настраивать скины, аддоны, карты и многое другое.

Меню скачивания лаунчера TLauncher для смартфонов

Есть возможность скачать Майнкрафт Андроид бесплатно. Для этого пригодятся форумы 4PDA. На 4PDA Minecraft лежит в открытом доступе со всеми версиями, а также на сайте хватает гайдов, модов и прочих полезных вещей.

Вид ветки форума про Minecraft на 4PDA

Как скачать Minecraft на iOS

Скачать Майнкрафт бесплатно на Айфон у вас уже не выйдет, ведь iOS - закрытая операционная система. Так что основной вариант - купить Майнкрафт в App Store за 6.99 долларов (171 гривну).

Меню покупки Minecraft на iPhone

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