Как скачать Minecraft на PC, iOS и Android - лучшие способы и методы

Minecraft продолжает оставаться одной из самых популярных игр в мире, а мы расскажем, как к ней можно приобщиться.
Minecraft - игра-песочница, в которой нет сюжета или абсолютного финала. Зато в игре можно построить абсолютно все, что способна придумать ваша фантазия. Нынешний Майнкрафт - игра безграничных возможностей.
И сейчас мы расскажем, как скачать Майнкрафт и узнать о всех его прелестях.
Как скачать Minecraft на ПК
Официальный Майнкрафт лаунчер доступен на сайте игры. Там же вы найдете ссылки на версии игры для абсолютно всех доступных платформ.
С официального сайта можно скачать Майнкрафт бесплатно, но это будет лишь пробная версия. Она длится всего 100 минут или 5 внутриигровых суток. Затем предстоит купить уже полную версию минимум за 29.99 долларов (734 гривны) в версии Minecraft Windows 10 Edition или за 23.95 евро (633 гривны) в версии Minecraft Java Edition.
Но можно Майнкрафт скачать бесплатно и в полной версии. Для этого понадобится особый лаунчер под названием TLauncher. TLauncher скачать можно со специального сайта.
Причем в TLauncher вы найдете еще и Майнкрафт старые версии. Также в лаунчер встроен большой Майнкрафт список серверов, чтобы начать играть без проблем. Но для начала необходимо все-таки зарегистрироваться на сайте TLauncher.
Как скачать Minecraft на Андроид
Также Майнкрафт доступен и на смартфонах с Андроидом. Майнкрафт на Андроид скачать можно через Google Play. Но для начала игру предстоит купить за 123 гривны.
TLauncher есть и для Minecraft Pocket Edition. Если вы решите скачать лаунчер Майнкрафт на Андроид, то получите возможность удобно настраивать скины, аддоны, карты и многое другое.
Есть возможность скачать Майнкрафт Андроид бесплатно. Для этого пригодятся форумы 4PDA. На 4PDA Minecraft лежит в открытом доступе со всеми версиями, а также на сайте хватает гайдов, модов и прочих полезных вещей.
Как скачать Minecraft на iOS
Скачать Майнкрафт бесплатно на Айфон у вас уже не выйдет, ведь iOS - закрытая операционная система. Так что основной вариант - купить Майнкрафт в App Store за 6.99 долларов (171 гривну).
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