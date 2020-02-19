ВКонтакте представила новую версию приложения для смартфонов

Логотип ВКонтакте / ВКонтакте

Команда ВКонтакте (VKontakte) официально представила новый дизайн ВК в приложении для смартфонов. У части пользователей он уже доступен, массовый релиз состоится в течение недели.

У ВКонтакте обновился дизайн абсолютно всех разделов. Теперь приложение ВК для iOS и Android выглядит более современно, а также стало удобнее и прибавило в возможностях.

Основное отличие - измененная нижняя панель. Там теперь расположились пять новых вкладок: "Новости", "Обзор", "Сообщения", "Друзья" и "Профиль".

В разделе "Новости" можно найти ВК сторис, посты из различных групп и пабликов, мемы, видео, а также вкладку "Интересное", которая заменила ленту рекомендаций.

Внешний вид вкладки "Новости" / ВКонтакте

Вкладка "Обзор" пригодится для различных сторонних сервисов, связанных с ВК. ВКонтакте новый дизайн объединил все приложения в одном месте. Именно тут вы сможете слушать музыку ВК, смотреть трансляции, пересылать деньги и выполнять множество других задач.

Внешний вид вкладки "Обзор" / ВКонтакте

С вкладкой "Сообщения" все предельно ясно. Именно тут вы будете общаться с друзьями ВКонтакте. Дизайн мессенджера изменился, чтобы общение было более удобным.

Сравнение старого дизайна сообщения (слева) и нового (справа) / ВКонтакте

Вкладка "Друзья" теперь тоже вынесена на основную панель, подчеркивая важность товарищей ВКонтакте. Именно там вы найдете всех ваших знакомых.

Внешний вид вкладки "Друзья" / ВКонтакте

И самая последняя вкладка на нижней панели - это "Профиль", в котором указана вся информация о вас. Теперь добавлять друзей можно просто через QR-код в вашем профиле.

Внешний вид вкладки "Профиль" / ВКонтакте

Все недостающие возможности переехали в боковое меню. Оно доступно через "Профиль". Там надо просто смахнуть справа налево.

Боковое меню / ВКонтакте

Если вы задаетесь вопросом, как вернуть старый ВК, то ответ вряд ли вас обрадует. Именно новая версия теперь считается стандартной, так что все обновления безопасности и нововведения будут только в ней. На iOS откатиться почти невозможно, а на Android необходимо найти специальные apk-файлы, в которых и будет ВК старая версия.

Ранее мы рассказывали, как скачать музыку и видео с ВКонтакте.