ВКонтакте представила новую версию приложения для смартфонов

Ее тестировали около двух лет, но теперь команда ВК наконец-то собрала все новые функции воедино.
Команда ВКонтакте (VKontakte) официально представила новый дизайн ВК в приложении для смартфонов. У части пользователей он уже доступен, массовый релиз состоится в течение недели.
У ВКонтакте обновился дизайн абсолютно всех разделов. Теперь приложение ВК для iOS и Android выглядит более современно, а также стало удобнее и прибавило в возможностях.
Основное отличие - измененная нижняя панель. Там теперь расположились пять новых вкладок: "Новости", "Обзор", "Сообщения", "Друзья" и "Профиль".
В разделе "Новости" можно найти ВК сторис, посты из различных групп и пабликов, мемы, видео, а также вкладку "Интересное", которая заменила ленту рекомендаций.
Вкладка "Обзор" пригодится для различных сторонних сервисов, связанных с ВК. ВКонтакте новый дизайн объединил все приложения в одном месте. Именно тут вы сможете слушать музыку ВК, смотреть трансляции, пересылать деньги и выполнять множество других задач.
С вкладкой "Сообщения" все предельно ясно. Именно тут вы будете общаться с друзьями ВКонтакте. Дизайн мессенджера изменился, чтобы общение было более удобным.
Вкладка "Друзья" теперь тоже вынесена на основную панель, подчеркивая важность товарищей ВКонтакте. Именно там вы найдете всех ваших знакомых.
И самая последняя вкладка на нижней панели - это "Профиль", в котором указана вся информация о вас. Теперь добавлять друзей можно просто через QR-код в вашем профиле.
Все недостающие возможности переехали в боковое меню. Оно доступно через "Профиль". Там надо просто смахнуть справа налево.
Если вы задаетесь вопросом, как вернуть старый ВК, то ответ вряд ли вас обрадует. Именно новая версия теперь считается стандартной, так что все обновления безопасности и нововведения будут только в ней. На iOS откатиться почти невозможно, а на Android необходимо найти специальные apk-файлы, в которых и будет ВК старая версия.
Ранее мы рассказывали, как скачать музыку и видео с ВКонтакте.