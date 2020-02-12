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Как скачать видео с YouTube на компьютер и телефон: топ лучших сервисов

12 февраля 2020, 15:46

Если вы хотите сохранить любимые ролики с YouTube и пересматривать их в оффлайне, то для этого есть множество способов.

Официальный логотив YouTube
Официальный логотип YouTube / Google

Видеохостинг YouTube (Ютуб) - самый популярный в мире сревис для онлайного просмотра видео. Количество роликов на нем исчисляется десятками тысяч, и наверняка у вас есть как минимум несколько любимых.

Но нынешния политика сервиса часто приводит к тому, что многие видео и даже целые каналы удаляют c YouTube. Да и может возникнуть ситуация, что вы нашли интересный ролик, а без интернета его никак не посмотреть. Тогда задаешься вопросом - как скачать видео с Ютуба? Именно тогда на помощь и приходят программы, которые могут закачать YouTube видео на компьютер или смартфон. Именно о них мы и поговорим.

Как скачать видео с Ютуб на компьютер онлайн

Самое простое решение предоставил сам сервис. Если вы оформите подписку YouTube Premium, то получите возможность спокойно скачать с Youtube любые видео и смотреть их без доступа к интернету.

Подписка стоит 99 гривен в месяц, но первый месяц пользования дается бесплатно. Если оформить семейную или студенческую подписку, то можно сэкономить. Для студентов подписка стоит 59 гривен в месяц, семейный вариант - 149 гривен в месяц, но он делится на 6 человек.

Меню оформления подписки YouTube Premium
Меню оформления подписки YouTube Premium

Самый популярный бесплатный вариант - сервис Savefrom. Он может скачивать видео не только с YouTube, но и других видеохостингов. Достаточно лишь вставить ссылку на выбранное видео и выбрать подходящие разрешение и формат.

Скачивание видео через SaveFrom
Скачивание видео через SaveFrom

Но можно поступить еще проще. Если в адресной строке с открытым видео ввести перед youtube.com приставку ss, то вас автоматически перекинет на скачивание ролика. Пример - ссылку https://youtu.be/au4a5rSyaoQ переделываем в https://ssyoutu.be/au4a5rSyaoQ в адресной строке браузера, нажимаем Enter и получаем возможность скачать ролик.

Аналогичным образом работает онлайн-сервис Mos Catalogue. Вы можете либо перейти на сайт и вставить ссылку на видео с Ютуб самостоятельно, либо приписать в адресной строке приставку mos

Пример - ссылку https://www.youtube.com/watch?v=yi2B0PFj-OQ переделываем в адресной строке в https://www.mosyoutube.com/watch?v=yi2B0PFj-OQ. В результате вас перекинет на сайт, откуда можно скачать ролик.

Скачивание видео через Mos Catalogue.

А вот сервис 220 YouTube поддерживает лишь вставку ссылки в строку поиска. Копируете ее с YouTube, вставляете в необходимую строку - и получаете возможность скачать видео.

Скачивание видео через 220 YouTube

Все вышеперечисленные сервисы работаю и на смартфонах по аналогичным принципам.

А с помощью сервиса ClipConverter можно вырезать и скачать полюбившийся фрагмент видео с YouTube. Вставляете ссылку в строку, выбираете время нужного фрагмента и исходный формат - и получаете готовое обрезанное видео.

Скачивание фрагмента видео с через
Скачивание фрагмента видео через ClipConverter

Как скачать видео с Ютуб на компьютер - программы и плагины

Скачать видео с Youtube можно и с помощью плагина Kwizzu - у вас прямо под всеми YouTube-роликами появится особое меню, с помощью которого и можно будет скачать видео с Ютуб 1080. Расширение поддерживает все основные виды браузеров - Opera, Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer и все возможные браузеры на движке Chromium. Достаточно лишь скачать и установить его, а затем начать загружать ролики через всплывающее меню, заодно выбрав формат и разрешение. 

Скачивание видео через плагин Kwizzu
Скачивание видео через плагин Kwizzu

Можно скачать программу 4K Video Downloader. Она поддерживает платформы Windows, macOS и Linux. Необходимо загрузить и установить программу, а затем вставить ссылку на нужное видео в строку "Вставить Url" и нажать "Загрузить", предварительно выбрав качество. Программа способна закачивать даже видео в расширении 4K - в формате mkv,  а также снимать с ролика отдельно аудио-дорожку в mp3-формате.

Скачивание видео через программу 4K Video Downloader
Скачивание видео через программу 4K Video Downloader

Для аналогичных целей используется и программа Download Master. Она позволит не только скачать видео с Ютуба, но и загрузить целые плейлисты. Создала ее, кстати, украинская компания WestByte Software.

Скачивание видео через программу Download Master
Скачивание видео через программу Download Master

Схожим образом работает и Ummy Video Downloader. Находите ссылку на видео, вставляете в строку, выбираете качество и загружаете себе на компьютер. Программа также поддерживает загрузку с других видеохостингов, например, Dailymotion и Rutube.

Скачивание видео через программу Ummy Video Downloader
Скачивание видео через программу Ummy Video Downloader

Как скачать видео с Ютуб на iOS и Android

Опять же, самой простой способ - покупка подписки на YouTube Premium. Тогда под каждым видео будет активна кнопка "Скачать", а видео будут загружаться прямо на ваш смартфон. Способ работает и на iOS, и на Android.

Скачивание видео с Ютуб через мобильное приложение

YouTube с вводом подписки Premium изменил свою политику распространения контента, потому все сторонние приложения перестали качать видео с Ютуб. Единственный вариант - использовать один из онлайн-способов, скопировав ссылки из браузера и вставив в понравившийся сервис. К примеру, можно вставить ссылку на видео в тот же SaveFrom.

Раньше мы рассказывали об основных способах монетизации канала YouTube. У всех есть свои особенности и недостатки.

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