Еще это способ заработка – не для всех, требующий определенных знаний и усилий, но все же способ. Порой заработка основного и стабильного.

Существует четыре распространенных метода монетизации своего канала на YouTube. У каждого свои подводные камни, требования к контенту, аудитории, автору канала.

Прямые договоренности с рекламодателями

Потенциально самый выгодный, но и самый проблематичный метод получения дохода. Во-первых, потому что серьезные рекламодатели вряд ли будут сотрудничать с авторами, у которых пока нет широкой известности. Альтернатива для каналов с несколькими тысячами подписчиков – биржи, но они не берут "нулевые" каналы, зато берут комиссию.

Во-вторых, возникают сложности с прямым продвижением товаров, даже если вы найдете рекламодателей – если это нативный формат, за него платят относительно немного, если агрессивный – это отпугивает аудиторию и собирает "дизлайки".

Сбор пожертвований

Этот формат заработка требует не только готовности просить "донат", но и соответствующей аудитории канала, готовой помогать автору не "лайками" и подпиской, но и реальными деньгами. К тому же, донат не отличается стабильностью и прогнозированием. Скорее, метод заработка подойдет в качестве дополнительного для трэвел-блогеров, стримеров, обзорщиков.

Официальная партнерская программа и медиасети

Официальный YouTube предлагает свои возможности для заработка на канале, выплачивая определенный процент, полученный с контекстной рекламы или от продаж премиум-акканутов.

Платформа выдвигает свои требования к каналам – они не должны нарушать общие правила и авторские права, иметь минимум 1000 подписчиков и определенное время просмотров в год. Минус официальной партнерской программы – большой порог для вывода средств, необходимость регистрации банковского счета в валюте, длительное ожидание денег после вывода.

Медиасети

Альтернатива официальной ПП – это работа с другим посредником, медиасетью. Она тоже будет брать свой процент от рекламного заработка, но взамен предложит "бонусы" и преимущества. Их ассортимент зависит от конкретной партнерской программы или медиасети.

быстрый вывод средств удобным способом

минимальный порог для вывода (вплоть до 0,5-1 доллара)

Если почитать, к примеру, отзыв о медиасети AIR, одной из крупнейшей на просторах СНГ, окажется, что дополнительно медиасеть оказывает разностороннюю поддержку своим партнерам, публикует массу обучающих и полезных материалов, а крупным влогерам дает доступ к библиотеке лицензионных треков и занимается дизайном каналов. Процент комиссии ПП меняется в зависимости от канала и популярности влогера.

Стать участником медиасети относительно несложно – требования для регистрации канала в сети и старта заработка не космические, но все же требуют от канала наличия аудитории и контента.

Диапазон потенциального заработка в партнерской программе косвенно или прямо зависит от комплекса факторов – качества контента, просмотров и процента удержания, коммерческих просмотров рекламных роликов, географии аудитории и так далее.