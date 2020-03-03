Apple объявила победителей конкурса ночной съемки на iPhone 11

Призеры получат вполне приличные бонусы.
В середине января компания Apple запустила конкурс Night Mode Challenge, суть которого заключалась в съемке красивых кадров при помощи ночного режима iPhone 11. И теперь стали известны победители, которых оказалось шестеро.
Конкурс стартовал 13 января, а принять в нем участие было крайне просто. Нужно было лишь опубликовать фото, снятое при помощи ночного режима любой версии iPhone 11, и выложить в соцсетях с тегом nightmodechallenge. Также можно было отправить фото напрямую Эпл.
Снимки победителей выбирала особая команда жюри, а также сами сотрудники Apple. Фото будут использоваться в наружной рекламе Айфон 11 и промо-материалах, а их авторы получат денежные отчисления.
Особенность ночного режима iPhone 11 заключается в том, что камера делает несколько снимков с разными настройками, а затем склеивает их в один, чтобы получить наилучший результат.
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