Apple объявила победителей конкурса ночной съемки на iPhone 11

Модельный ряд iPhone 11 / iPhones.ru

В середине января компания Apple запустила конкурс Night Mode Challenge, суть которого заключалась в съемке красивых кадров при помощи ночного режима iPhone 11. И теперь стали известны победители, которых оказалось шестеро.

Конкурс стартовал 13 января, а принять в нем участие было крайне просто. Нужно было лишь опубликовать фото, снятое при помощи ночного режима любой версии iPhone 11, и выложить в соцсетях с тегом nightmodechallenge. Также можно было отправить фото напрямую Эпл.

Снимки победителей выбирала особая команда жюри, а также сами сотрудники Apple. Фото будут использоваться в наружной рекламе Айфон 11 и промо-материалах, а их авторы получат денежные отчисления.

Фото Константина Чалабова, Москва, iPhone 11 Pro

Фото Андрея Мануилова, Москва, iPhone 11 Pro Max

Фото Митсуна Сони, Мумбаи, iPhone 11 Pro

Фото Рубена П. Бескоса, Памплона, iPhone 11 Pro Max

Фото Рустама Шагиморданова, Москва, iPhone 11

Фото Ю Эрика Чжана, Пекин, iPhone 11 Pro Max

Особенность ночного режима iPhone 11 заключается в том, что камера делает несколько снимков с разными настройками, а затем склеивает их в один, чтобы получить наилучший результат.

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