Слив кода iOS 14 раскрыл все ближайшие анонсы Apple

Нынешняя утечка информации может оказаться крупнейшей в истории Apple / The Verge

Сайт 9to5Mac известен своими сливами информации о продукции Apple. Но на этот раз утечка оказалась крайне крупной. Из нее стало известно о будущих возможностях iOS, новом смартфоне iPhone и многом другом.

Мы тезисно собрали всю основную информацию, которой поделился сайт 9to5Mac. Как видим, в коде iOS 14 скрывается очень много любопытных вещей.

в новый iPad Pro встроят камеру с тремя модулями. Среди них будет трехмерный модуль (для дополненной реальности и особых фото), широкоугольная камера и телефото;

в пока неаносированный iPhone 9 (развитие идей крайне популярного iPhone SE) вернут сканер отпечатков пальцев Touch ID и фунцию Express Transit. Apple хочет, чтобы на этот смартфон перешли нынешние владельцы iPhone 6 и iPhone 6S. Телефон должны выпустить уже весной, пускай возможны задержки из-за коронавируса;

компания работает над новой версией Apple TV, а также над новым пультом для этой приставки;

также в iOS 14 содержится информация о AirTag - особом устройстве, которое поможет отслеживать потерянные предметы с точностью до сантиметров. Это особый блок со сменной батареей, который вы сможете положить, к примеру, в свой рюкзак, чтобы постоянно его отслеживать;

в watchOS 7 можно будет делиться циферблатами с друзьями прямо через AirDrop, а Apple Watch Series 6 научится отслеживать уровень сна, скорость движения и содержание кислорода в крови;

в iOS 14 изменят вид главного экрана. На нем можно будет сразу увидеть все установленные приложения;

в iPad OS 14 введут поддержку курсора и жестов для тачпада;

в iOS 14 можно будет установить сторонние наборы обоев;

рекламная кампания Shot on iPhone будет встроена прямо в смартфон. Пользователи смогут следить за последними новостями и участвовать в конкурсах;

AirPods следующего поколения станут крупными и накладными. Это будут самые дорогие наушники Apple. Будет как белая, так и черная их версия.

Apple пока никак не прокомментировала утечку. Но если вся информация правдива, то практически все анонсы компании на ближайшее время мы уже знаем.

О новом iPhone 12 пока нет никакой информации. Его должны представить осенью 2020 года.

Google также готовит свой бюджетный смартфон - Google Pixel 4a. Информацию о нем уже слили в сеть.