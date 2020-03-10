Новый смартфон Google Pixel 4a слили на видео

Дизайн Google Pixel 4 / Google

Google пока официально не анонсировала свой новый смартфон Pixel 4a, но такими темпами это скоро будет совсем не нужно. Ведь в сеть уже слили полноценное видео с ним.

Роликом поделился испанский техноблогер Tecnolike Plus. Благодаря нему можно подробно рассмотреть дизайн будущего смартфона. Он получил камеру прямо в экране, которая расположилась в левом верхнем углу. Сзади - квадратный вырез под основную камеру, но модуль в ней всего лишь один. Сканер отпечатков пальца также расположился на задней крышке. А еще в Гугл Пиксель 4а встроили разъем для наушников.

Google Pixel 4a - характеристики

В интернете уже хватает предположений о характеристиках будущего смартфона. Пиксель 4а получит процессор Snapdragon 730 (но другие источники утверждают, что в телефоне более слабая модель - Snapdragon 675) и графический ускоритель Adreno 618. Оперативной памяти в нем будет 6 гигабайт, обычной - 64 гигабайта. Дисплей у смартфона на 5.81 дюймов с разрешением 2340 на 1080, частота обновления - 60 герц.

Телефону достанется двойной слот для SIM-карт. Емкость аккумулятора - 3080 мАч.

Google Pixel 4a - цена

О цене никаких слухов пока нет. Однако Google, если судить по характеристикам телефона, хочет сделать Pixel 4a крайне доступным. Возможно, его ценник остановится в районе 300 долларов (7625 гривен).

Google Pixel 4a дата выхода или хотя бы анонса не раскрываются.

Ранее мы рассказывали о самой небезопасной операционной системе 2019 года.