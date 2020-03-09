Названа самая небезопасная операционная система 2019 года

Безопасность ПО в наши дни стала одной из самых главных тем / The Sociable

В современных операционных системах и прочих цифровых продуктах хватает уязвимостей, но некоторые ОС особо выделяются на этом фоне. И компания TheBestVPN опубликовала отчет, в котором указано, какая же система оказалась самой ненадежной в 2019 году.

Скорее всего, вы хорошо с ней знакомы, ведь речь идет об Android. В 2019 году в мобильной операционной системе от Google нашли 414 уязвимостей. Впрочем, это еще скромный результат, ведь в 2018-м лидером оказалась Debian GNU/Linux, в которой нашли целых 1197 уязвимых мест.

А вот iOS ни разу не стала самой уязвимой операционной системой. Чего не скажешь про Mac OS, которая в 2015 году показала себя крайне небезопасной с ее 444 уязвимостями.

Список самых уязвимых продуктов по годам / TheBestVPN

В 2019 году iOS вообще не попалась в список самых уязвимых операционных систем. Но если считать в целом, то за 20 лет в операционной системе от Apple нашли 1655 уязвимостей. Для сравнения, у Android за аналогичный период нашли 2563 уязвимости, а у Debian Linux - 3067.

Самые уязвимые операционные системы / TheBestVPN

Всего за 2019 год было найдено 12174 уязвимостей, что ощутимо меньше показателей 2018 года, когда нашли 16556 уязвимостей. Всего четвертая часть этих эксплойтов дает взломщикам доступ к управлению устройствами, но и этого достаточно, чтобы доставить проблем.

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