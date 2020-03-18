Смартфон Xiaomi Redmi Note 7 Pro взорвался в рюкзаке владельца и привел к пожару

Дизайн смартфона Redmi Note 7 Pro / Xiaomi

Житель индийского города Гургаон на себе ощутил проблемы, которые могут возникнуть со смартфоном Xiaomi Redmi Note 7 Pro. Устройство взорвалось у него прямо в рюкзаке.

Викеш Кумар купил Сяоми Редми Нот 7 Про в декабре 2019 года. В середине марта он заметил, что телефон начал сильно перегреваться. Однажды все дошло до такой степени, что носить смартфон в кармане стало невозможно. Кумар достал устройство и увидел, что оно дымится. Он закинул телефон в рюкзак, а через несколько секунд он взорвался. Парень чудом не пострадал, но рюкзак полностью сгорел.

Взорвавшийся смартфон / 91mobiles

Викеш сразу же обратился в сервисный центр, но там вину попытались свалить на самого пользователя. Проблемы в аккумуляторе не признали, а Кумара попросили заплатить 50% стоимости за новый телефон. Тот отказался, так как очевидно, что его вины в произошедшем не было.

Сгоревший рюкзак / 91mobiles

Когда ситуация попала в СМИ, Xiaomi отреагировала лично. Представители компании связались с постардавшим, бесплатно выдали ему новый смартфон, а заодно и рюкзак.

Выдача нового смартфона / 91mobiles

Впрочем, точная причина взрыва так и не была указана, а Xiaomi отказалась ее пояснять. Так что неприятный осадок у Викеша остался.

Redmi Note 7 Pro - одна из самых популярных моделей Xiaomi. Redmi Note 7 Pro цена в Украине составляет около 6000 гривен.

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