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Apple представила новый компактный MacBook Air 2020 года

18 марта 2020, 19:31

В нем улучшили клавиатуру, на которую раньше часто жаловались пользователи.

Дизайн MacBook Air 2020 года
Дизайн MacBook Air 2020 года / Apple

18 марта оказалось для Apple днем анонсом. Компания не только показала новый iPad Pro, но и рассказала об обновленной серии ноутбуков MacBook Air. Главное изменение - клавиатура, на которую раньше часто жаловались пользователи.

MacBook Air 2020 года получил экран в 13 дюймов. Процессор - Intel Core i7 десятого поколения с максимальным разгоном до 3.8 ГГц. Механизм клавиатуры значительно улучшили, теперь он напоминает аналогичный в MacBook Pro.

Мощь графического процессора возросла на 80%, что позволит играть в разнообразные игры и обрабатывать тяжелую графику. Внутри ноутбуков Эпл Макбук Аир 2020 будут установлены SSD для быстрой обработки данных. Минимальное количество памяти - 256 гигабайт, максимальное - 2 терабайта. 

В целом Apple MacBook Air 2020 характеристики стали значительно лучше, а вот дизайн решили не трогать.

Apple MacBook Air 2020 цена за двухъядерную версию составила около 30000 гривен. Если захотите четырехъядерную версию, то придется выложить уже 40200 гривен.

Ранее мы рассказывали про новую версию iPad Pro 2020 года.

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