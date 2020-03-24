Xiaomi анонсировала новый мощный смартфон Redmi K30 Pro

Дизайн Redmi K30 Pro / Xiaomi

У Xiaomi выдалась богатая на анонсы неделя. Только на днях компания представила безрамочный смартфон Redmi Note 9S (а еще умные пылесос и камеру), так теперь анонсировала еще один телефон. Модель получила название Redmi K30 Pro.

И пускай пока ее запустили только для Китая, но скоро она явно доберется и в остальным страны.

Xiaomi Redmi K30 Pro – характеристики

Дизайн Redmi K30 Pro / Xiaomi

Смартфон призван дать максимальные возможности за умеренную цену. Он стал развитием идей K20 Pro (в Европе выпускается под названием Mi 9T Pro).

Смартфону достался полностью безрамочный экран, а камеру для селфи спрятали в выезжающий модуль. Диагональ AMOLED-экрана на 60 Гц – 6.67 дюймов, разрешение – 1080р, есть поддержка HDR10+.

Работает Сяоми Редми К30 Про на базе процессора Snapdragon 865, в котором есть поддержка сетей 5G. Оперативной памяти в телефон стандартной версии установили 6 гигабайт, обычной – 12 гигабайт.

Читайте такжеСмартфон Xiaomi Redmi Note 7 Pro взорвался в рюкзаке владельца и привел к пожаруКамера телефону досталась на четыре модуля. В основном сенсор на 64 мегапикселя, в ультраширокоугольном – на 13 мегапикселей, в макро – 2 мегапикселя, в телефото – 5 мегапикселей. Версия Redmi K30 Pro Zoom заменяет последний модуль ради способности приближения в 30 раз.

Телефон поддерживает запись видео в 8К, в нем есть разъем для наушников, NFC, USB-C и защита от воды по стандарту IP53.

Уже есть слухи, что в Европе смартфон выпустят под названием Mi 10T.

Xiaomi Redmi K30 Pro – цена

Цена за стандартую модель смартфона составляет 450 долларов (12490 гривен). За максимальную модель K30 Pro Zoom с 8 гигабайтами оперативной памяти и 256 гигабайтами обычной памяти придется отдать уже 565 долларов (15690 гривен).

Ранее мы рассказывали о цене и характеристиках смартфону Xiaomi Redmi Note 9S.