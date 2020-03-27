Для смартфонов на Android бесплатно раздают одну из лучших в мире мобильных игр

Кадр из Monument Valley 2 / ustwo

Студия ustwo games решила порадовать всех владельцев смартфонов на операционной системе Android бесплатной игрой. Потому прямо сейчас абсолютно каждый может забрать себе великолепную головоломку Monument Valley 2.

Первую часть многие критики и игроки признали одной из лучших мобильных игр, а вторая успешно развивает ее идеи. В основе игрового процесса лежит исследование локаций, которые будто сошли с невозможных картин Маурица Корнелиса Эшера. При этом параллельно еще и рассказывают трогательную философскую историю.

Описать словами игру трудно, так что лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать.

Раньше купить Monument Valley 2 нужно было за 130 гривен. Но теперь скачать Monument Valley 2 на Андроид можно совершенно бесплатно. Ловите момент!

Страница Monument Valley 2 в Google Play

До конца не понятно, с чем связана раздача. Возможно, так студия хочет привлечь внимание к своему новому релизу под названием Assemble With Care. Он как раз вышел на PC 26 марта.

Ранее мы рассказывали, что Google планирует дать доступ к огромной библиотеке бесплатных фильмов всем пользователям Android. Намеки на это нашли в коде приложения Google Play Фильмы.