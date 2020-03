На всех Android-смартфонах появится огромная библиотека бесплатных фильмов

Логотип Google Play Фильмы / Google

В разделе фильмов магазина Google Play можно найти множество интересных работ, но только вот за все нужно платить (за полную покупку или аренду на один раз). Но компания, кажется, хочет немного изменить подход к приложению Google Play Фильмы, потому добавит в него огромное количество бесплатного контента. Без подвоха не обошлось.

Это удалось обнаружить сотрудникам сайта XDA Developers. Они покопались в APK-файле приложения версии 4.18.37 и обнаружили несколько любопытных строк. Одна из них говорит про "hundreds of movies, just a few ads", то есть про "сотни фильмов и всего лишь несколько реклам".

Получается, Google хочет сделать бесплатный доступ к фильмам, но во время них будут показывать рекламу.

Код программы Google Play Фильмы

В самом приложении Google Play Фильмы пока отсутствует подобная возможность, нет даже внешних намеков. Компания Гугл никак не прокомментировала информацию, анонсов никаких тоже не было.

Но подобный ход смотрелся бы крайне логично. Сейчас мир постепенно захватывают стриминговые сервисы. Netflix, Amazon Prime, Apple TV+ и другие подписочные сервисы позволяют наслаждаться всей своей библиотекой за умеренную плату в месяц. Но Google пока не торопится с аналогом, что удивительно, ведь компания всегда старается поспевать за трендами. Возможно, изменения в Google Play Фильмы как раз и позволят ей успешно сыграть на новом для себя поле.

Учитывая, что Google Play по стандарту установлен на всех смартфонах под управлением Android, Гугл может отхватить себе сразу огромную аудиторию. Исключение – Huawei, ведь из-за санкций США смартфоны этой компании лишены всех сервисов Google.

Дата появления новой возможности в Google Play Фильмы неизвестна.

