Square Enix бесплатно раздает мобильную игру про Лару Крофт на iOS и Android

Кадр из Lara Croft GO / Square Enix

Несколько лет назад Square Enix достаточно активно развивала свою серию пошаговых головоломок под общим названием GO. Они охватили сразу несколько известных игр вроде Deus Ex, Hitman и Tomb Raider. И последнюю можно скачать бесплатно прямо сейчас.

Об этом Square Enix объявила в своих социальных сетях. В компании понимают, что многие люди сейчас застряли дома. Потому и хотят помочь им хотя бы немного развлечься. Мобильная игра тут может прийтись очень кстати.

Раздача Lara Croft GO / Square Enix

Суть игры Lara Croft GO заключается в решении головоломок. Вам нужно провести Лару Крофт через определенные локации, чтобы ее ничто не задело. Для этого нужно выбрать правильную последовательность ходов, чтобы героине ничего не грозило.

Игра отличается приятной графикой, а также в целом смогла уловить дух основной серии Tomb Raider, которая всегда была про древние гробницы и сокровища павших цивилизаций.

Lara Croft GO – трейлер

У вас есть время до 2 апреля, чтобы успеть Lara Croft GO скачать бесплатно на свой смартфон под управлением iOS или Android. Заодно выйдет сэкономить 150 гривен, ведь именно столько нужно отдать за полную версию игры.

Страница Lara Croft GO в Google Play

А прямо сейчас идет раздача другой замечательной мобильной игры – Monument Valley 2. Многие игроки и критики считают ее одним из лучших развлечений для смартфонов.