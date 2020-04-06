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Оно живое: легендарный мессенджер ICQ хотят перезапустить

6 апреля 2020, 12:38

Mail.ru Group объявила о своих планах на "Аську".

Логотип ICQ
Логотип ICQ / selfhacker.net

Мессенджер ICQ или просто "Аська" пользовался популярностью на заре появления интернета в Восточной Европе и России. Сейчас он представляет разве что исторический интерес, но явно не для Mail.ru Group. Ведь компания задумала возродить программу.

На новый мессенджер пока ссылаются как на ICQ New. Работать он будет на основе старой версии ICQ.

Будут и солидные нововведения. Так в сервис встроят особый искусственный интеллект, который поможет автоматически генерировать быстрые ответы на определенные типы сообщений. Также он сможет расшифровывать голосовые сообщения.

Читайте такжеНазваны самые мощные Android-смартфоны за март 2020 годаICQ New будет поддерживать создание ботов, но акцент хотят сместить в сторону группового общения. Потому в программе появится возможность совершать видеозвонки, в которых смогут участвовать до 30 человек одновременно.

Mail.ru Group удачно выбрала время для перезапуска мессенджера, так заявили в исследовательском центре FinSight Ventures. Связано это с судебными разбирательствами Telegram с США из-за выпуска своей криптовалюты, а также возросшей потребностью в видеоконференциях из-за эпидемии коронавируса.

Приложение под названием ICQ New уже появилось в App Store на iOS. В Google Play на Android можно скачать пока лишь старую версию приложения.

Сейчас "Аська" пользуется дурной славой в сети. Мессенджер считается морально устаревшим.

Ранее мы рассказывали о лучших программах и сервисах для видеосвязи.

мессенджер программы и приложения ICQ
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