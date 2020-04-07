В Skype видеоконференцию теперь можно провести бесплатно и без скачивания приложения

Логотип Skype / Microsoft

Skype считается одним из самых популярных приложений для видеозвонков через интернет. И Microsoft решила его существенно улучшить, добавив возможность создавать видеоконференции даже без скачивания и регистрации.

Функция получила название Meet Now. Благодаря ней можно всего в пару нажатий создать свою видеоконференцию. Ничего скачивать не нужно будет, все запустится прямо в браузере.

Меню создания видеоконференции Skype

Участие в конференции бесплатно, на этот счет переживать не стоит. Вам просто нужно будет отправить ссылку людям, с которыми вы хотите поговорить. Одно нажатие – и они уже будут с вами.

Читайте такжеMicrosoft будет показывать все свои новинки исключительно онлайн до 2021 годаSkype Meet Now позволяет замылить фон, чтобы никто не видел, что там у вас за спиной. Все видеозвонки можно записать, если этого требует ситуация. Также можно включить демонстрацию экрана, если хотите провести презентацию или просто что-то показать.

Максимум человек в подобных видеоконференциях – 50. Но если вы ограничитесь только голосовой связью, то число возрастет до 609. Время звонков никто не ограничивает, а записи будут храниться на серверах Microsoft месяц.

Так Skype хочет ухватить часть аудитории Zoom. О возможностях Zoom мы рассказывали отдельно.

Для всех остальных возможностей Скайп уже нужно будет скачать отдельное приложение.

Быстрые видеозвонки в Skype доступны на специальной странице.