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В сети появился список смартфонов Xiaomi, которые получат прошивку MIUI 12

9 апреля 2020, 12:56

Есть в списке и флагманы, и бюджетные устройства.

Смартфон Xiaomi
Смартфон Xiaomi / AndroidPit

Оболочка MIUI 12 – самая свежая от компании Xiaomi, в которой значительно улучшат многие функции. И недавно в интернете появился список устройств, которые получат новую прошивку. 

Список неофициальный, так что некоторые данные могут оказаться фейковыми. Но в целом выглядит правдоподобно. MIUI 12 кто получит теперь стало немного яснее.

В основном прошивку MIUI 12 получат свежие или популярные смартфоны Сяоми.

  • Xiaomi Mi 10
  • Xiaomi Mi 10 Pro
  • Xiaomi Mi 9
  • Xiaomi Mi 9SE
  • Xiaomi Mi 9 Pro
  • Xiaomi Mi 8
  • Xiaomi Mi CC9 Pro
  • Xiaomi Mi CC9
  • Xiaomi Mi CC9e
  • Xiaomi Mi Mix 3
  • Xiaomi Mi Mix 2S
  • Xiaomi Mi Mix 2

Получат новую прошивку и устройства подбренда Redmi. Тут спектр смартфонов уже шире, есть даже некоторые бюджетные модели.

  • Redmi K30
  • Redmi K20 Pro 
  • Redmi K20
  • Redmi Note 8 Pro
  • Redmi Note 8
  • Redmi 7 Pro
  • Redmi Note 7
  • Redmi 8
  • Redmi 8A
  • Redmi 7
  • Redmi 7A

У прошивки MIUI 12 дата выхода пока не раскрывается. Если слухи верны, обновленную оболочку Xiaomi покажет в августе-сентябре 2020 года. Мировой релиз так и вовсе может задержаться до декабря 2020-го, а то и следующего года.

В конце марта Xiaomi представила новый мощный смартфон Redmi K30 Pro. Мы подробно рассказали о его характеристиках и цене в отдельном материале.

Также компания анонсировала в конце марта безрамочный смартфон Redmi Note 9S. Он довольно мощный и стильный, а еще с отличной камерой.

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