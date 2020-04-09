В сети появился список смартфонов Xiaomi, которые получат прошивку MIUI 12

Есть в списке и флагманы, и бюджетные устройства.
Оболочка MIUI 12 – самая свежая от компании Xiaomi, в которой значительно улучшат многие функции. И недавно в интернете появился список устройств, которые получат новую прошивку.
Список неофициальный, так что некоторые данные могут оказаться фейковыми. Но в целом выглядит правдоподобно. MIUI 12 кто получит теперь стало немного яснее.
В основном прошивку MIUI 12 получат свежие или популярные смартфоны Сяоми.
- Xiaomi Mi 10
- Xiaomi Mi 10 Pro
- Xiaomi Mi 9
- Xiaomi Mi 9SE
- Xiaomi Mi 9 Pro
- Xiaomi Mi 8
- Xiaomi Mi CC9 Pro
- Xiaomi Mi CC9
- Xiaomi Mi CC9e
- Xiaomi Mi Mix 3
- Xiaomi Mi Mix 2S
- Xiaomi Mi Mix 2
Получат новую прошивку и устройства подбренда Redmi. Тут спектр смартфонов уже шире, есть даже некоторые бюджетные модели.
- Redmi K30
- Redmi K20 Pro
- Redmi K20
- Redmi Note 8 Pro
- Redmi Note 8
- Redmi 7 Pro
- Redmi Note 7
- Redmi 8
- Redmi 8A
- Redmi 7
- Redmi 7A
У прошивки MIUI 12 дата выхода пока не раскрывается. Если слухи верны, обновленную оболочку Xiaomi покажет в августе-сентябре 2020 года. Мировой релиз так и вовсе может задержаться до декабря 2020-го, а то и следующего года.
В конце марта Xiaomi представила новый мощный смартфон Redmi K30 Pro. Мы подробно рассказали о его характеристиках и цене в отдельном материале.
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