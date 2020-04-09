В сети появился список смартфонов Xiaomi, которые получат прошивку MIUI 12

Смартфон Xiaomi / AndroidPit

Оболочка MIUI 12 – самая свежая от компании Xiaomi, в которой значительно улучшат многие функции. И недавно в интернете появился список устройств, которые получат новую прошивку.

Список неофициальный, так что некоторые данные могут оказаться фейковыми. Но в целом выглядит правдоподобно. MIUI 12 кто получит теперь стало немного яснее.

В основном прошивку MIUI 12 получат свежие или популярные смартфоны Сяоми.

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi 9SE

Xiaomi Mi 9 Pro

Xiaomi Mi 8

Xiaomi Mi CC9 Pro

Xiaomi Mi CC9

Xiaomi Mi CC9e

Xiaomi Mi Mix 3

Xiaomi Mi Mix 2S

Xiaomi Mi Mix 2

Получат новую прошивку и устройства подбренда Redmi. Тут спектр смартфонов уже шире, есть даже некоторые бюджетные модели.

Redmi K30

Redmi K20 Pro

Redmi K20

Redmi Note 8 Pro

Redmi Note 8

Redmi 7 Pro

Redmi Note 7

Redmi 8

Redmi 8A

Redmi 7

Redmi 7A

У прошивки MIUI 12 дата выхода пока не раскрывается. Если слухи верны, обновленную оболочку Xiaomi покажет в августе-сентябре 2020 года. Мировой релиз так и вовсе может задержаться до декабря 2020-го, а то и следующего года.

В конце марта Xiaomi представила новый мощный смартфон Redmi K30 Pro. Мы подробно рассказали о его характеристиках и цене в отдельном материале.

Также компания анонсировала в конце марта безрамочный смартфон Redmi Note 9S. Он довольно мощный и стильный, а еще с отличной камерой.