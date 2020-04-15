Apple официально анонсировала доступный iPhone SE 2020 года. Главное

iPhone SE 2020 / Apple

Слухи о новой доступной модели iPhone от Apple ходят уже почти несколько лет. В начале 2020 года их было особенно много, а 15 апреля наконец-то состоялся официальный анонс iPhone SE 2020 года. Рассказываем о его основных особенностях.

Смартфон станет развитием идей предыдущей версии iPhone SE, которая базировалась на дизайне iPhone 5S. Теперь же компания надеется переманить на новое устройство владельцев iPhone 6 и схожих с ним по дизайну моделей.

iPhone SE 2020 – характеристики

iPhone SE 2020 / Apple

Визуально смартфон полностью напоминает iPhone 8. То есть ему достался экран на 4.7 дюймов, большие грани и кнопка со сканером отпечатков пальцев Touch ID.

Работает смартфон на процессоре Apple A13 Bionic, который установлен в iPhone 11 и iPhone 11 Pro. То есть это самый мощный процессор Эпл в относительно доступном устройстве.

Читайте такжеApple показала, как в Украине сократилось количество людей на улицах из-за коронавирусаКамера Айфон SE досталась всего на один модуль, в нем 12 мегапикселей. Но новый процессор позволил ее улучшить. Компания заявляет, что в телефоне будет технология Smart HDR, которая объединяет несколько снимков в один ради наилучшего качества. Также в iPhone SE 2020 добавили особый портретный режим, использующий машинное обучение для идеальных снимков.

Дополнительно камера поддерживает оптическую стабилизацию и запись видео в разрешении 4K и при 60 кадрах в секунду. Фронтальной камере досталось 7 мегапикселей.

Также телефон поддерживает беспроводную зарядку версии Qi, а от пыли и влаги он защищен по стандарту IP67.

Смартфон поставляется в трех цветовых вариантах – черном, белом и красном.

iPhone SE 2020 – цена

iPhone SE 2020 / Apple

Начальная цена за версию на 64 гигабайта составила 399 долларов (10 857 гривен). Если хотите 128 гигабайт, то нужно будет отдать уже 449 долларов (12 217 гривен), а за 256 гигабайт – 549 долларов (14 938 гривен).

Смартфон можно будет предзаказать 17 апреля, а доставят его 24 апреля. В Украине, вероятно, поставки немного задержатся.

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