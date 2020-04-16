УкрРус
  1. Главная
  3. Техно

Официальные обои iPhone SE 2020 года уже может скачать каждый

16 апреля 2020, 18:36

И поставить их на любое основное устройство от Apple.

Обои iPhone SE 2020
Обои iPhone SE 2020 / iXBT.com

Новый iPhone SE 2020 года пока даже не вышел, зато специальные обои с него уже может скачать любой желающий. Apple всегда выделялась заставками для своих смартфонов, так что они могут приглянуться многим.

Все обои для рабочего стола уже залили на Google Drive. Причем доступны версии и для устройств с Touch ID, и для более новых моделей с Face ID, и даже для планшетов iPad.

Обои iPhone SE 2020
Обои iPhone SE 2020

Официальный анонс iPhone SE 2020 состоялся 15 апреля. Позже стало известно, что в смартфон поместили 3 гигабайта оперативной памяти, а емкость его аккумулятора составила 1821 мАч. Такая же батарея была и у iPhone 8, а вот оперативной памяти в нем всего 2 гигабайта.

Читайте такжеApple хочет существенно изменить дизайн iPhone в 2020 годуРаботает смартфон на процессоре Apple A13 Bionic, который установлен в iPhone 11 и iPhone 11 Pro. То есть это самый мощный процессор Эпл в относительно доступном устройстве.

Камера Айфон SE досталась всего на один модуль, в нем 12 мегапикселей. Но новый процессор позволил ее улучшить. Компания заявляет, что в телефоне будет технология Smart HDR, которая объединяет несколько снимков в один ради наилучшего качества. Также в iPhone SE 2020 добавили особый портретный режим, использующий машинное обучение для идеальных снимков.

Больше информации о характеристиках iPhone SE 2020 и его цене мы привели в отдельной заметке.

iPhone SE 2020 смартфоны смартфоны iPhone Apple
Сейчас вы просматриваете новость «Официальные обои iPhone SE 2020 года уже может скачать каждый». Другие новости технологий читайте в разделе «Техно». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

19:08
Пылевая буря и радиация из Чернобыля: эксперт объяснила, что грозит Киеву
19:00
Суд огласил приговор экс-депутату Чорновол
18:59
Астафьева рассказала, что ей мужчины предлагали сделать за деньги
18:53
Обалденный венский кулич и кулич заварной пасхальный: идеальные рецепты Видео
18:36
Официальные обои iPhone SE 2020 года уже может скачать каждый
18:18
Киев накрывает "радиоактивным одеялом" с чернобыльских пожарищ – эксперт
18:15
Гора трупов: в США в доме престарелых обнаружили 17 погибших от Covid-19
18:13
"Обосс*ться можно": в Сети распекли священника, освящавшего куличи в маске и защитном костюме Видео
17:32
Дистанционное образование: когда школьникам выдадут табели
17:30
На порносайте Pornhub резко возросло количество запросов по Final Fantasy
17:25
"Открытый огонь": в Чернобыльской зоне начался новый пожар
17:15
Ветер Любви 4 серия смотреть онлайн 16-04-2020 Видео
16:56
Как скачать бесплатно новую версию Minecraft – Minecraft RTX
16:51
Накрывшая Киев и область мощная пылевая буря привела к жертвам Видео
16:48
"Нет оснований": в Китае открестились от обвинений о создании Covid-19 в лаборатории
16:30
Комаровский рассказал о фундаментальной страшилке украинцев Видео
16:24
Россия ничего не делает просто так: Тука назвал истинную причину обмена пленными
16:19
17 апреля – какой праздник – что делать в Страстную пятницу 2020 Видео
15:57
Ад на въезде в Киев: тотальная термометрия привела к гигантским пробкам Фото
15:49
GTA 6 от Rockstar будет меньше по масштабам, чем Red Dead Redemption 2
15:26
Рада по-хитрому дала "зеленый свет" для принятия закона о банках
15:04
Конструкции обвалились: в Киеве "устал" недостроенный мост
14:52
Twitch-стримерша с большой грудью расплакалась из-за бана по ошибке
14:49
СМИ узнали, до какого числа в Украине могут продлить карантин
14:33
Спиртовую настойку "Протефлазид" хотят выдать за лекарство от коронавируса - СМИ
14:22
Обмен пленными на Донбассе: полный список освобожденных украинцев
14:10
"Причащал ложечкой в спирте": в Сети глумятся над представительницей церкви в Днепре Видео
14:05
"Похоже на шантаж": эксперт объяснил остановку угледобывающего гиганта
13:58
Bloomberg: PlayStation 5 выйдет в 2020 году и будет стоить значительно дороже PlayStation 4
13:47
Украина вернула пленных из "ЛНР": стала известна формула обмена
13:32
"Только пожилые умирают": в РФ Елена Малышева оскандалилась словами о "прекрасном коронавирусе" Видео
13:25
Перенос ВНО из-за карантина: названы неожиданные сроки
13:00
С Пасхой 2020! Добрые поздравления со светлым праздником коллегам и клиентам
12:54
"Стукачи и доносы": в ВСУ вспыхнул скандал из-за цензуры
12:31
"Ж*па хорошая": Леся Никитюк побаловала поклонников игривым снимком
12:27
Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных 16 апреля превысило психологическую отметку
12:22
"Забираем всех": у Зеленского рассказали о "спорных моментах" с обменом пленных
12:04
Коронавирус в ВСУ: сколько украинских военных подхватили COVID-19
11:54
Пациентов не принимают из-за COVID-19: в больнице Киева произошло ЧП
11:45
Коронавирус в Украине: в Минздраве рассказали, сколько медиков подхватили уханьскую мерзость
11:30
Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: новые возможности и удар по ауре Видео
11:20
С крыши капал металл: в Харькове горел самый большой рынок Украины Фото Видео
10:35
Скандал с обменом: родственники пленных потребовали встречи с Зеленским Видео
10:29
Откуда взялся коронавирус: СМИ озвучили шокирующую версию
10:14
Новый обмен на Донбассе: что известно о возвращающихся из плена боевиков Видео
10:10
Ветер Любви 3 серия смотреть онлайн 15-04-2020 Видео
10:06
Как человечество под шумок коронавируса хотят взять под колпак мнение
09:50
"Подите к черту": в ГБР ответили на ругань Авакова
09:45
Платежные системы в Украине могут остановить работу: в чем причина
09:31
Коронавирус в Украине разгорается: число больных подскочило Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять