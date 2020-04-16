Официальные обои iPhone SE 2020 года уже может скачать каждый

Обои iPhone SE 2020 / iXBT.com

Новый iPhone SE 2020 года пока даже не вышел, зато специальные обои с него уже может скачать любой желающий. Apple всегда выделялась заставками для своих смартфонов, так что они могут приглянуться многим.

Все обои для рабочего стола уже залили на Google Drive. Причем доступны версии и для устройств с Touch ID, и для более новых моделей с Face ID, и даже для планшетов iPad.

Обои iPhone SE 2020

Официальный анонс iPhone SE 2020 состоялся 15 апреля. Позже стало известно, что в смартфон поместили 3 гигабайта оперативной памяти, а емкость его аккумулятора составила 1821 мАч. Такая же батарея была и у iPhone 8, а вот оперативной памяти в нем всего 2 гигабайта.

Читайте такжеApple хочет существенно изменить дизайн iPhone в 2020 годуРаботает смартфон на процессоре Apple A13 Bionic, который установлен в iPhone 11 и iPhone 11 Pro. То есть это самый мощный процессор Эпл в относительно доступном устройстве.

Камера Айфон SE досталась всего на один модуль, в нем 12 мегапикселей. Но новый процессор позволил ее улучшить. Компания заявляет, что в телефоне будет технология Smart HDR, которая объединяет несколько снимков в один ради наилучшего качества. Также в iPhone SE 2020 добавили особый портретный режим, использующий машинное обучение для идеальных снимков.

Больше информации о характеристиках iPhone SE 2020 и его цене мы привели в отдельной заметке.