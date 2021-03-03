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График дня: какие компании обновляют свои смартфоны быстрее остальных

3 марта 2021, 19:39

Первое место в этом Топе занимает компания Google, которая всегда первой обновляет свои смартфоны Pixel до новейших версий Android.

Смартфоны на Android
Эти смартфоны быстрее всех получают новые версии Android / Android Authority

Операционная система Android 11 вышла в сентябре прошлого года, за это время многие смартфоны получили соответствующее обновление, однако некоторые производители оказались шустрее своих конкурентов.

Благодаря свежему исследованию Android Authority мы узнали, какие производители быстрее других обновляют свои смартфоны до свежих версий Android.

Совершенно неудивительно, что первое место в этом Топе занимает компания Google, которая всегда первой обновляет свои смартфоны Pixel до новейших версий Android. Второе место в списке заняла компания OnePlus - на их топовые OnePlus 8 и 8T обновление до Android 11 пришло спустя 32 дня после релиза.

Чуть менее оперативной оказалась родственная OPPO, входящая в холдинг BBK вместе с OnePlus: ее флагман Find X2 получил апдейт до новейшей версии Android через 56 дней после релиза. Следом идут Xiaomi и Realme: первая обновила свои Mi 10 и Mi 10 Pro спустя 62 дня после релиза, вторая на это потребовалось 87 дней — первым обновился Realme X50 Pro лишь четвертого декабря. Тем не менее, результат не такой плохой по сравнению с остальными участниками рейтинга.

В целом, Топ-10 выглядит следующим образом:

  • Google
  • OnePlus
  • OPPO
  • Xiaomi
  • Realme
  • Samsung
  • Sony
  • ASUS
  • LG
  • Motorola

Все фишки Android 11

Напомним, 18 февраля Google выпустила первую бета-версию Android 12 для разработчиков. Финальная версия, если Google останется верна своему графику, должна увидеть свет в сентябре.

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