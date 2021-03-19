Steam распродаёт GTA, RDR 2 и другие игры Rockstar с большими скидками

Параллельно в сервисе проходит распродажа игр Square Enix и Electronic Arts.
В магазине цифровой дистрибуции Steam постоянно проходят распродажи разных масштабов. На этот раз в сервисе Valve снизились цены на игры от издательств Rockstar Games, EA и Square Enix.
Все скидки можно посмотреть на этой странице. Предложение продлится до 1 числа следующего месяца. Параллельно в сервисе проходит распродажа игр Square Enix, и Electronic Arts – предложение действует до 22 марта.
Также не забывайте заглядывать в сервис Epic Games Store, где на этой неделе раздают неплохой инди-проект The Fall 2014 года выпуска. Это первая часть трилогии в стиле киберпанк-экшена с элементами приключенческой игры.
Скидки в Steam:
Игры от Rockstar Games:
- Grand Theft Auto V – 310 грн (вместо 838)
- Grand Theft Auto IV: The Complete Edition – 128 грн (вместо 429)
- Grand Theft Auto: The Trilogy – 98 грн (вместо 329)
- Red Dead Redemption 2 – 602 грн (вместо 809
- Max Payne Bundle – 53 грн (вместо 179)
- L.A. Noire Complete Edition – 116 грн (вместо 389)
- Bully: Scholarship Edition – 22 грн (вместо 65)
Игры от Square Enix:
- Marvel's Avengers – 449 грн (вместо 899)
- Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition – 222 грн (вместо 1655)
- Deus Ex: Mankind Divided – 52 грн (вместо 349)
- Final Fantasy XV Windows Edition – 350 грн (вместо 799)
- Life is Strange Complete Season – 55 грн (вместо 279)
- Life is Strange 2 Complete Season – 196 грн (вместо 492)
Игры от EA:
- Star Wars Battlefront II – 359 грн (вместо 1199)
- Star Wars Jedi: Fallen Order Deluxe Edition – 699 грн (вместо 1399)
- Star Wars: Squadrons – 599 грн (вместо 1199)
- Тройной Комплект EA Star Wars – 1242 грн (вместо 3797)
В начале марта компания Valve запустила функцию удалённой игры с друзьями, у которых нет Steam. Функция позволяет играть с друзьями онлайн в игры с локальным мультиплеером, кооперативом или разделённым экраном.