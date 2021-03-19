Steam распродаёт GTA, RDR 2 и другие игры Rockstar с большими скидками

Steam / Valve

В магазине цифровой дистрибуции Steam постоянно проходят распродажи разных масштабов. На этот раз в сервисе Valve снизились цены на игры от издательств Rockstar Games, EA и Square Enix.

Все скидки можно посмотреть на этой странице. Предложение продлится до 1 числа следующего месяца. Параллельно в сервисе проходит распродажа игр Square Enix, и Electronic Arts – предложение действует до 22 марта.

Также не забывайте заглядывать в сервис Epic Games Store, где на этой неделе раздают неплохой инди-проект The Fall 2014 года выпуска. Это первая часть трилогии в стиле киберпанк-экшена с элементами приключенческой игры.

Скидки в Steam:

Игры от Rockstar Games:

Кадр из Red Dead Redemption 2 / Rockstar Games

Игры от Square Enix:

Кадр из Deus Ex: Mankind Divided / Eidos-Montréal

Игры от EA:

Кадр из Star Wars Jedi: Fallen Order / Respawn Entertainment

В начале марта компания Valve запустила функцию удалённой игры с друзьями, у которых нет Steam. Функция позволяет играть с друзьями онлайн в игры с локальным мультиплеером, кооперативом или разделённым экраном.