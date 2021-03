В магазине Epic Games Store стартовала новая еженедельная раздача игр

В Epic Games Store началась раздача The Fall / Over The Moon

Наступил четверг, а это значит, что магазин Epic Games Store запустил новую еженедельную раздачу. В течение семи дней пользователи могут добавить в свою библиотеку неплохой инди-проект The Fall 2014 года выпуска.

Это первая часть трилогии в стиле киберпанк-экшена с элементами приключенческой игры. Геймеры берут на себя управление искусственным интеллектом по имени ARID, оберегающим своего хозяина, который попал на неизвестную планету и находится без сознания.

Через неделю пользователи Epic Games Store смогут поиграть в Creature in the Well – это слэшер с элементами пинбола и видом сверху про исследование подземелий. По сюжету, игроки берут на себя роль роботаBOT-C, которому предстоит отправиться в глубины горы, чтобы восстановить питание древнего технического центра. Скрывайтесь от всевидящей Твари, добывайте мощное снаряжение и улучшайте его, чтобы спасти город Мираж от смертоносной песчаной бури.

Параллельно в сервисе PS Store проходит бесплатная раздача знаменитого эксклюзива PlayStation 4 Ratchet & Clank. Забрать игру можно в специальном разделе в магазине PS Store до утра 1 апреля, после чего Sony без всяких условий раздаст 9 инди-игр для PlayStation.

Трейлер The Fall

Напомним, ранее компания Epic Games объявила о покупке издательства Tonic Games Group, частью которого является британская студия Mediatonic – создатели нашумевшего хита Fall Guys: Ultimate Knockout.

Представители студии отметили, что игра по-прежнему будет доступна в Steam и PS Store, а все последующие обновления будут выходить и там. Летом игру также выпустят на Nintendo Switch, Xbox Series и Xbox One.