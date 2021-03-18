УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Техно

В магазине Epic Games Store стартовала новая еженедельная раздача игр

18 марта 2021, 17:51

На этой неделе можно забрать один проект – это хорошо принятый киберпанк-экшен с элементами приключенческой игры.

В Epic Games Store началась раздача The Fall / Over The Moon

Наступил четверг, а это значит, что магазин Epic Games Store запустил новую еженедельную раздачу. В течение семи дней пользователи могут добавить в свою библиотеку неплохой инди-проект The Fall 2014 года выпуска.

Это первая часть трилогии в стиле киберпанк-экшена с элементами приключенческой игры. Геймеры берут на себя управление искусственным интеллектом по имени ARID, оберегающим своего хозяина, который попал на неизвестную планету и находится без сознания.

Через неделю пользователи Epic Games Store смогут поиграть в Creature in the Well – это слэшер с элементами пинбола и видом сверху про исследование подземелий. По сюжету, игроки берут на себя роль роботаBOT-C, которому предстоит отправиться в глубины горы, чтобы восстановить питание древнего технического центра. Скрывайтесь от всевидящей Твари, добывайте мощное снаряжение и улучшайте его, чтобы спасти город Мираж от смертоносной песчаной бури.

Параллельно в сервисе PS Store проходит бесплатная раздача знаменитого эксклюзива PlayStation 4 Ratchet & Clank. Забрать игру можно в специальном разделе в магазине PS Store до утра 1 апреля, после чего Sony без всяких условий раздаст 9 инди-игр для PlayStation.

Трейлер The Fall

Напомним, ранее компания Epic Games объявила о покупке издательства Tonic Games Group, частью которого является британская студия Mediatonic – создатели нашумевшего хита Fall Guys: Ultimate Knockout.

Представители студии отметили, что игра по-прежнему будет доступна в Steam и PS Store, а все последующие обновления будут выходить и там. Летом игру также выпустят на Nintendo Switch, Xbox Series и Xbox One.

Sony Epic Games Store Epic Games PlayStation Plus
Сейчас вы просматриваете новость «В магазине Epic Games Store стартовала новая еженедельная раздача игр». Другие новости технологий читайте в разделе «Техно». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Названы самые популярные сайты среди украинцев – инфографикаНазваны самые популярные сайты среди украинцев – инфографика Названы три причины, почему пользователи iPhone переходят на AndroidНазваны три причины, почему пользователи iPhone переходят на Android AirPods 3 засветились на качественных фото – релиз уже скороAirPods 3 засветились на качественных фото – релиз уже скоро Компания Harman привезла в Украину серию акустических систем JBL HDIКомпания Harman привезла в Украину серию акустических систем JBL HDI Epic Games с помпой отметила начало нового сезона в FortniteEpic Games с помпой отметила начало нового сезона в Fortnite

Последние новости

19:14
Гороскоп на 19 марта для всех: денежные перемены и рост сексуальности
19:13
Путин вызвал Байдена на баттл Видео
18:56
Европейский регулятор принял окончательное решение по AstraZeneca Видео
18:55
Новый геймплей S.T.A.L.K.E.R. 2 покажут уже на следующей неделе Видео
18:53
Когда отмечаются католическая и православная Пасха и Песах в 2021 году Видео
Реклама
18:48
В Грузии хотят отказаться от AstraZeneca после того, как препарат спровоцировал кому Видео
18:41
Киркоров в честь захвата Крыма Россией пообещал концерт на полуострове
18:41
Суд оправдал Пашинского за стрельбу в человека Видео
18:21
Убийство Маши Борисовой: стало известно о преступлениях задержанного Видео
17:51
В магазине Epic Games Store стартовала новая еженедельная раздача игр Видео
17:27
В ЕС согласились со словами Байдена о Путине-"убийце" и назвали причину Видео
17:26
Ученые подтвердили образования тромбов после прививки AstraZeneca Видео
17:21
В УЗ рассказали, как локдаун в Киеве отразится на движении поездов Видео
16:52
Как правильно варить цветную капусту: простые рецепты Видео
16:50
В честь 20-летия Готики создатели ремейка показали новые кадры из игры Фото
16:40
Новая канонада магнитных бурь с 18 марта: как пережить Видео
16:25
Юлия Санина призналась, как было кататься на авто Пабло Эскобара Видео
16:25
Метро Киева парализовало "минирование" семи станций с пересадочными узлами Видео
16:14
В Минздраве назвали сроки прибытия вакцины Pfizer в Украину Видео
15:59
Опубликована новая запись из кабинета Порошенко на Банковой Видео
Реклама
15:48
Зеленский заявил об угрозе со стороны РФ и анонсировал ответный удар Видео
15:44
Откровенные фото афро-азиатского трансгендера попали в легендарный глянец
15:42
Два сценария: чем закончится скандал между Байденом и Путиным мнение
15:40
В Steam проходят бесплатные выходные в одной из лучших игр 2020 года Видео
15:16
Во Львовской области объявили локдаун с 19 марта и назвали запреты Видео
15:08
В Marvel ответили на слухи о возвращении Криса Эванса к роли Капитана Америка
14:52
В КМУ потребовали от Кличко компенсации за убытки из-за локдауна в Киеве Видео
14:50
Sony показала контроллеры следующего PlayStation VR для PS5 Фото
14:39
Синоптик рассказала, чем порадует и огорчит погода в ближайшие дни Видео
14:29
Айза засветила грудь на интимном фото во время купания
14:18
Еда с плесенью: ученые рассказали, всегда ли она опасна Видео
14:07
Techland показала свежие кадры Dying Light 2 и назвала дату выхода Видео
14:06
Почему седеют волосы и можно ли их выдергивать Видео
13:57
Путин ответил на оскорбление Байдена детской дразнилкой
13:57
Большая семерка объявила о требованиях к России по Крыму и Донбассу Видео
13:52
Неожиданно: семь неизвестных преимуществ баклажана для здоровья Видео
13:44
В Раде Шуфрич поскандалил со "слугой народа" из-за призыва "иметь яйца" Видео
13:35
Лига справедливости Зака Снайдера вышла онлайн - о чем фильм и где его смотреть Видео
13:15
Правильные поздравления с Днем налоговика: открытки, приколы и тексты Видео
13:10
Названы три причины, почему пользователи iPhone переходят на Android
Реклама
13:00
Жесткий карантин в Киеве с 20 марта: что запретили в столице
12:59
Арахамию подловили на матерном троллинге оппонентов в Раде
12:58
Криворожские предприятия Метинвеста заплатили налогов на 10 млрд гривен
12:45
"Без раздражений": как правильно брить зону бикини Видео
12:35
Square Enix бесплатно раздаёт две отличные игры про Лару Крофт Видео
12:33
В Кремле ответили на слова Байдена о Путине-"убийце" Видео
12:24
8-летняя скандальная блогерша публично обратилась к Кулебе Видео
12:00
Гороскоп на 18 марта для всех: повышение на носу и большое удовольствие Видео
11:41
Бесподобные широкие брюки палаццо и капри будут повсюду весной и летом Фото Видео
11:33
Мать 8-летней модели рассказала о "романе" девочки с 13-летним блогером
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять