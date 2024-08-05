Как будет выглядеть iPhone 16: инсайдер слил фото iPhone 16 и iPhone 16 Pro Max

Технический обозреватель и инсайдер Apple Сонни Диксон опубликовал два изображения, которые якобы демонстрируют дизайн iPhone 16 и iPhone 16 Pro.

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Как будет выглядеть iPhone 16 / Коллаж Главред, фото: pixabay.com, @SonnyDickson

Apple должна объявить о серии iPhone 16 в первые пару недель сентября - технологический гигант выпускает свои флагманские iPhone каждый сентябрь в течение более десяти лет.

Технический обозреватель и инсайдер Apple Сонни Диксон опубликовал два изображения, которые якобы демонстрируют дизайн iPhone 16 и iPhone 16 Pro. Если это так, то в этом году в обычном iPhone грядут большие изменения.

Что делает Apple? Apple — американская корпорация, разработчик персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, смартфонов, программного обеспечения и цифрового контента. Штаб-квартира расположена в Купертино, штат Калифорния, пишет Википедия. видео дня

Судя по снимках, есть пять предполагаемых моделей iPhone 16 в разных цветах. Несмотря на то, что на них нет логотипов Apple, такого рода утечки обычно касаются либо прототипов устройств, либо фиктивных моделей, которые представляют возможные размеры и дизайн iPhone.

По сравнению с iPhone 15, iPhone 16 выглядит так, как будто у него будут вертикально расположенные двойные камеры, с внешним видом, который возвращается к iPhone X и продолжался до iPhone 12. Начиная с iPhone 13, Apple располагает эти камеры по диагонали. Широко распространено мнение, что Apple из года в год вносит одно четкое изменение в дизайн, чтобы побудить людей обновить свои телефоны.

Если цвета здесь точны, iPhone 16 вернется к однотонным цветовым вариантам более ранних лет; в линейке iPhone 15 использовались очень бледные пастельные тона.

Также Диксон опубликовал фото, на котором, по-видимому, изображены предполагаемые модели iPhone 16 Pro Max:

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