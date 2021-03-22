Команда Opera объявила о крупном ребрендинге браузера: что нового

Opera для iPhone полностью изменилась / Engadget

Сегодня норвежская компания Opera Software объявила о крупном ребрендинге браузера Opera Touch для iPhone и iOS, который теперь будет называться просто Opera.

Как сообщается в пресс-релизе, новая версия получит усовершенствованный пользовательский интерфейс, широкий функционал и упор на конфиденциальность, при этом минимализм и высокая скорость работы сохранились.

Также Opera вводит новую функцию для быстрого взаимодействия между браузерами для macOS и iOS, напоминающую Apple Continuity. Так, например, если нажать на иконку функции в десктопной версии, появится QR-код, который можно отсканировать с помощью браузера Opera на их устройстве iOS. По задумке разработчиков, данная функция надежно свяжет компьютер пользователя и его мобильное устройство, что позволит легко обмениваться ссылками, заметками, изображениями, файлами и другой информацией без необходимости входа в систему.

Еще одна полезная функция – встроенный кошелёк для криптовалюты Ethereum. Кроме того, пользователи iOS & iPadOS 14 могут сделать Opera браузером по умолчанию.

Обновление станет доступно в App Store уже сегодня в 16:00 по киевскому времени.

Браузер Opera для iPhone полностью изменился / Opera

Ранее старшая версия браузера пополнилась удобной функцией, благодаря которой можно открывать мини-версии популярных стриминговых платформ Spotify, Apple Music и YouTube Music с функцией управления воспроизведением.

Доступ к новой функции "Проигрыватель" можно получить на боковой панели браузера под разделом мессенджеров.