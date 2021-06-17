Обнародованы системные требования и пачка красивых скриншотов Forza Horizon 5

Forza Horizon 5 в Steam / Microsoft

Студия Playground Games на онлайн-выставке Е3 2021 анонсировала Forza Horizon 5, и запустила страницу игры в Steam, разместив новые скриншоты и минимальные системные требования. Что примечательно, они в точности совпадают с данными по прошлой части серии.

На "Минимальных" настройках игра "заведется" на большей части геймерских конфигураций. "Рекомендуемые" пока неизвестны, но учитывая рассказы студии о новой системе объемного освещения, улучшенных погодных условиях и прочих технологичных нововведений, они должны быть выше, чем у четвертой части.

Forza Horizon 5 - минимальные системные требования:

ОС: Windows 10 версии 15063.0 или выше

Windows 10 версии 15063.0 или выше Процессор: Intel i3-4170 @ 3.7Ghz или Intel i5 750 @ 2.67Ghz

Intel i3-4170 @ 3.7Ghz или Intel i5 750 @ 2.67Ghz Оперативная память: 8 GB ОЗУ

8 GB ОЗУ Видеокарта: NVidia 650TI или AMD R7 250x

NVidia 650TI или AMD R7 250x DirectX: версии 12

версии 12 Сеть: широкополосное подключение к интернету

широкополосное подключение к интернету Место на диске: 80 GB

"Вас ждёт бесконечный калейдоскоп приключений Horizon! Совершайте увлекательные поездки по невероятно красивому и самобытному миру Мексики за рулём величайших автомобилей в истории", – описание Forza Horizon 5 от Playground Games.

Новая часть знаменитого аркадного гоночного цикла выйдет 9 ноября 2021 года на PC, Xbox One и Series X|S и сразу попадёт в библиотеку Game Pass. Сколько гонка будет стоить вне подписки, неизвестно. Предварительный заказ Forza Horizon 5 можно оформить по ссылке.

Скриншоты Forza Horizon 5

Для тех, кто не знаком с данной серией игр: вселенная Forza по праву является эталоном гоночного жанра в мире видеоигр. Остальные представители либо полностью уходят в реализм (Gran Turismo Sport, Project CARS), либо же пытаются нащупать другой подход к жанру (Wreckfest, OnRush) с богатой и долгой историей. Need for Speed с карточной системой прокачкой даже не берем во внимание.

А уже во второй половине 2022-ого или начале 2023-его должна появиться новая Forza Motorsport.