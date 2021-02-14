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Почему компьютер не видит телефон и что с этим делать

14 февраля 2021, 19:40

В данной статье мы подробно рассмотрим, почему компьютер может не определить телефон или планшет, и полезные рекомендации по устранению проблемы.

Компьютер не видит телефон - причины и исправления / Androidsfaq

Столкнуться с тем, что компьютер не видит телефон для передачи данных, может каждый. При этом обычно, происходит зарядка и проигрывается стандартный звук подключения.

В большинстве случаев ошибка исправляется быстро и без лишних проблем. Давайте же вместе рассмотрим, как вернуть всё на свои места для компьютеров Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, Windows XP и Mac OS.

Комп не видит телефон – очевидные причины

Владельцы смартфонов возмущаются, когда их в ремонтном центре изначально спрашивают: "а перезагружали ли вы телефон". Это происходит не из-за отсутствия профессионализма, но потому, что очевидные методы действительно могут устранять проблемы. Поэтому разбор причин, почему ПК не видит телефон, начнем именно с банальных вариантов.

Первая причина. Вполне вероятно, что вы взяли не тот кабель. Не все они могут передавать данные, поскольку предназначены для разных целей. Например, кабель для беспроводных наушников может использоваться только для зарядки. Неоригинальное зарядное устройство часто подводит качеством, что становится причиной невозможности передачи данных. Не бойтесь потратить деньги на качественный продукт – он прослужит дольше, гарантированно не испортит технику и будет отлично передавать данные.

Вторая причина. При ремонте были повреждены разъемы. В таких случаях выход один – переделывать или менять телефон.

Третья причина. На Windows XP отсутствуют соответствующие драйвера (MTP).

Четвертая причина. На Mac OS отсутствует программа для передачи данных. Можете использовать приложение Android file transfer.

Пятая причина. Неисправный USB-порт компьютера. Попробуйте подключить гаджет к другому разъему. Если причина не в кабеле, не в смартфоне и не в ПК в целом, это решит проблему

Если компьютер не видит телефон, а предыдущие ошибки исключены, могут существовать проблемы серьезнее

Ноутбук не видит телефон, а простые методы не работают. Что делать? Во-первых, попробуйте включить режим разработчика на Android. Дальше следуйте алгоритму:

  1. Включите отладку по USB;
  2. В настройках найдите "Конфигурация USB по умолчанию";
  3. Дальше нужной найти режим "Передача файлов".

Во-вторых, проблема может заключаться в обновлении операционной системы. Попробуйте установить новые драйверы. Также, если вы использовали режим модема на телефоне, передача данных также может быть невозможной. Попробуйте просто выключить эту функцию.

В-третьих, можно попробовать перезагрузить смартфон в безопасном режиме. Ошибка с передачей данных может возникать из-за приложений для защиты и контроля. Хороший вариант – использовать функцию "Управление неполадок в Windows".

Настройка передачи данных на телефоне

Часто для настройки передачи данных нужно проследовать за определенным алгоритмом. Для начала, разблокируйте телефон. Нажмите на уведомление о "USB подключении". Выбирайте режим передачи файлов MTP.

Ранее мы рассказывали, что делать если телефон не видит карту памяти.

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