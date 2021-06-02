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Представлены Huawei Watch 3 и Watch 3 Pro – первые умные часы на HarmonyOS

2 июня 2021, 17:00

Фото новинок внутри.

Huawei 5g
Представлены Huawei Watch 3 / GettyImages

Компания Huawei в рамках своей презентации официально представила третье поколение своих умных часов Watch. Главным отличием от предыдущих моделей стал переход на новую операционную систему Harmony OS, которая призвана заменить Android на устройствах бренда.

Обе модели получили сенсорный AMOLED-экран круглой формы диагональю 1.43 дюйма с разрешением 466×466 точек и плотностью 326 пикселей на дюйм.

Новинки оснащены модулем NFC для бесконтактных платежей и чипом eSIM для звонков и СМС без сопряжения со смартфоном. Есть и пачка спортивных режимов – более 100 тренировок, включая 17 профессиональных. Часы умеют отслеживать пульс, содержание кислорода в крови, снимать ЭКГ и круглосуточно измерять температуру тела. Беспроводная зарядка прилагается.

Huawei Watch 3

Базовая модель предлагает корпус из высококачественной стали, а задняя крышка тут из керамики. В модели Watch 3 Pro применяются премиальные материалы, включая титановый корпус, сапфировое стекло и керамическую панель. Вдобавок в Pro-модель дополнительно установили двухдиапазонный GPS-датчик, который обеспечивает более точное и стабильное определение местоположения.

Обычные Huawei Watch 3 способны проработать в нормальном режиме 3 дня на одном заряде, и 14 дней в энергосберегающем. Для старшей модели эти показатели составляют 4 дня и 21 день соответственно. Пользователям будут предложены силиконовые, кожаные и металлические ремешки.

В Китае за базовую модель просят 410 долларов (~11 299 грн), а Watch 3 Pro обойдутся в 515 долларов (~14 099 грн). Дата поступления в продажу пока не сообщается.

Ранее на этой неделе компания Meizu провела презентацию своих первых умных часов Meizu Watch. Они получили корпус из алюминия и гипоаллергенной керамики, а также 46-мм циферблат, покрытый Gorilla Glass.

На домашнем рынке за новинку просят 1499 юаней (~6499 грн). Позже они появятся на AliExpress и прочих площадках.

Huawei
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