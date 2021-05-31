Meizu представила свои первые умные часы: с NFC и встроенной SIM-картой

Представлены умные часы Meizu Watch / Meizu

Компания Meizu провела презентацию первых умных часов Meizu Watch. Они получили корпус из алюминия и гипоаллергенной керамики, а также 46-мм циферблат, покрытый Gorilla Glass.

Информация выводится на 1.78-дюймовый AMOLED-дисплей с максимальной яркостью 500 нит. У новинки также есть датчики пульса и насыщенности крови кислородом с возможностью постоянного отслеживания.

В основу Meizu Watch лег процессор Snapdragon Wear 4100 с 1 ГБ оперативной и 8 ГБ постоянной памяти для хранения приложений и музыки. Кроме того, смарт-часы оснащены модулем NFC для бесконтактных платежей и чипом eSIM для звонков и СМС без сопряжения со смартфоном. Установлен тут и вибромотор mEngine.

Meizu Watch благодаря аккумулятору ёмкостью 430 мАч способна работать до 36 часов, а благодаря технологии mCharge на зарядку до 35% уйдут 15 минут, а на полную – 45 минут. Новинка предлагается с модернизированной версией FlymeOS, которая включает себя интеллектуальную систему оптимизации OneMind и голосовой ассистент Aicy.

Из интересных функций стоит отметить работу жестами, функции круглосуточного измерения пульса и насыщения крови кислородом, отображение уведомлений и управление музыкальным плеером, а также камерой на смартфоне с выводом картинки на дисплей часов. Кроме того, есть функции управления автомобилем.

В Китае Meizu Watch начнут продавать первого июня за 1499 юаней (~6499 грн), а позже они появятся на AliExpress и прочих площадках.

В марте этого года Meizu представила серию флагманов нового поколения Meizu 18, в которую входят две модели – базовый Meizu 18 и Meizu 18 Pro под управлением операционной системы Android 11.

Обе новинки получили топовый процессор Snapdragon 888 и AMOLED-дисплей от Samsung со скоростным подэкранным сканером пальца и частотой обновления 120 Гц.