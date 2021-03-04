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Представлена серия Meizu 18 – топовое железо и нескромный ценник

4 марта 2021, 14:00

Флагманы со Snapdragon 888, мощными камерами, сканером Qualcomm 3D Sonic, но без зарядки в комплекте.

Представлены флагманы Meizu 18 и Meizu 18 Pro / GSMArena

Вчера ночью компания Meizu официально представила серию флагманов нового поколения Meizu 18, в которую входят две модели – базовый Meizu 18 и Meizu 18 Pro под управлением операционной системы Android 11.

Обе новинки получили топовый процессор Snapdragon 888 и AMOLED-дисплей от Samsung со скоростным подэкранным сканером пальца и частотой обновления 120 Гц.

Meizu 18 – характеристики

Старшая модель в свою очередь может похвастаться большой 6.7-дюймовой матрицей, а базовый Meizu 18 оказался заметно компактнее – у него 6.2 дюйма. В обоих случаях есть поддержка HDR10+, разрешение составляет 3200×1440 точек, а пиковая яркость дисплея – 1300 нит. Фронтальная камера врезана в небольшое отверстие сверху, а технология ультразвукового сканера снизу распознает отпечаток пальца за 0.1 секунды. Также в наличии тактильный движок mEngine 4.0 и стереодинамики.

У Pro-модели аккумулятор емкостью 4500 мАч набирает 100% за 56 минут благодаря 40-ваттному блоку питания Super mCharge, а младший собрат имеет батарею на 4000 мАч с 36-ваттным питанием. Реверсивная зарядка есть только у "прошки". В комплекте, кстати, лишь кабель USB-C, а адаптер питания нужно покупать отдельно – правда, производитель проводит акцию, предлагая новый адаптер с поддержкой быстрой зарядки в обмен на два старых.

Meizu 18 – камера

Следующим отличием стали камеры. В Meizu 18 Pro установлен 44-мегапиксельный сенсор для селфи и такой набор основных:

  • Главный Samsung GN1 на 50 Мп;
  • Широкоугольный на 32 Мп;
  • Телефото-объектив на 8 Мп с 3x зумом;
  • 3D ToF-сенсор для боке.

Базовому Meizu 18 досталась фронталка на 20 Мп, тройная тыльная камера вобрала в себя 64-Мп блок с датчиком Sony IMX682 и максимальной диафрагмой f/1,6, 16-Мп модуль с широкоугольной оптикой и 8-Мп телефотоблок.

В обоих аппаратах есть технология Ultra SMA OIS нового поколения, NFC для бесконтактных платежей, а также ночной режим для съёмки видео и другие возможности камеры. Есть защита от пыли и влаги IP68.

Meizu 18 – стоимость

  • Meizu 18 (8+128 ГБ) — 4399 юаней (~18 999 грн)
  • Meizu 18 (8+256 ГБ) — 4699 юаней (~20 219 грн)
  • Meizu 18 (12+256 ГБ) — 4999 юаней (~21 519 грн)
  • Meizu 18 Pro (8+128 ГБ) — 4999 юаней (~21 519 грн)
  • Meizu 18 Pro (8+256 ГБ) —5499 юаней (~23 659 грн)
  • Meizu 18 Pro (12+256 ГБ) — 5999 юаней (~25 819 грн)

В продаже телефоны с 8 марта. О поступлении продукта на территории Украины будет сообщено дополнительно.

Meizu
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