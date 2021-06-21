Свыше 40 000 человек поддержали идею оставить главу Amazon в космосе

Тысячи людей призвали оставить главу Amazon в космосе / Reuters

На сайте для публикации петиций Change.org появилось несколько заявок, авторы которых просят не возвращать основателя компаний Amazon и Blue Origin, миллиардера Джеффа Безоса на Землю после полета в космос 20 июля.

"Миллиардеры не должны существовать… Ни на земле, ни в космосе, но если они выберут последнее, то должны остаться там", – говорится в описании к одной из петиций. На момент публикации новости петиция собрала почти 40 000 подписей за сравнительно небольшое время.

Во второй петиции миллиардер сравнивается с вымышленным злодеем из вселенной комиксов DC Лексом Лютером. Автор петиции пишет, что Безос "одержим мировым господством", и говорит, что петиция – "наш последний шанс до того, как они включат чипы 5G и осуществят массовый захват". Кто именно имеется в виду под "они", не уточняется. Эта петиция подбирается к отметке в 25 000 подписей.

В целом обе петиции обвиняют Джеффа Безоса и других миллиардеров в захвате мирового господства и эксплуатации рабочих. Ранее в этом году глава Amazon занял первое место в ежегодном рейтинге самых богатых бизнесменов мира по версии Forbes – его состояние за год увеличилось со 113 миллиардов долларов до 177 миллиардов.

Напомним, что корабль New Shepard поднимет Джеффа Безоса, его брата, а также выигравшего за 28 млн долларов место в аукционе пассажира на 100 км над уровнем моря, на линию Кармана. Полёт, назначенный на 20 июля, станет первой миссией компании по запуску людей в суборбитальный полёт.

Ранее Главред писал о том, что хакеры из объединения Anonymous ополчились на генерального директора Tesla и технокороля Илона Маска. Те обвинили предпринимателя в чрезмерном влиянии на криптовалюты и пренебрежении к инвестициям обычных работающих людей.