В Android появились ковид-паспорта: как они работают

Google встроит в Android цифровой паспорт вакцинации от COVID-19 / Униан

Поисковый гигант Google объявила о внедрении в Android цифровых паспортов вакцинации от COVID-19. Теперь для предъявления QR-кода со смартфона не нужны отдельные приложения – он хранится в Google Pay по аналогии с картами лояльности магазинов.

В карте отображается вся необходимая информация: когда была сделана прививка и какую вакцину вы получили. Данные можно перенести из приложений или веб-сайтов медицинских учреждений или органов власти, а также из текстовых сообщений или электронных писем.

Стоит отметить, что реализация новой функции требует использование системы Google медицинскими организациями или правительством. Сейчас она уже запускается в США, однако вскоре появится и в ряде других стран, список которых Google пока не озвучила. Как отмечают в пресс-службе компании, ковид-паспорта имеют все шансы получить широкую популярность благодаря единообразию и тому, что их сложно подделать.

С самого начала пандемии коронавируса компании Apple и Google приложили массу усилий по реализации уникальной платформы, которая позволит пользователям iPhone и Android узнать, контактировали ли они с зараженными Covid-19. К сожалению, эти возможности не нашли должного отклика у правительств и пользователей, хотя технически являются довольно совершенными.

Ранее Главред сообщал о старте продаж в Украине умной защитой маски LG PuriCare, которая приобрела большую популярность в период пандемии COVID-19.

Устройство предназначено как альтернатива самодельным и одноразовым маскам, которые в период коронавируса стали мега-популярными. Купить маску можно в магазинах партнёров: "Алло", "Эльдорадо", "Фокстрот", и других по цене 6999 грн.