В ближайшем обновлении в Telegram могут появиться магазины

В Telegram появятся магазины / Telegram Blog

Совсем скоро в Telegram могут появиться магазины. На новые функции в актуальных бета-версиях мессенджера для Android и macOS обратило внимание издание "Код Дурова".

Сообщается, что пользователи смогут продавать товары и услуги не только через ботов, но и в каналах и группах. При этом оплата за товары и услуги в мессенджере будет осуществляться при помощи сторонних платежных систем.

В список поддерживаемых мессенджером платёжных систем входят:

Сбербанк

ЮMoney

Stripe

Tranzzo

Payme

CLICK

LiqPay

ECOMMPAY

Telegram позволит создавать внутри мессенджера магазины / Код Дурова

Кроме того, мессенджер позволит оставлять чаевые и сохранять данные своей банковской карты для будущих покупок внутри Telegram. Проверить, как будет работать грядущее нововведение, можно в тестовом магазине – @TestStore.

Напомним, недавно Telegram запустил альтернативный клиент для Android. Он распространяется через официальный сайт мессенджера в обход Google Play и отличается доступом к пиратскому и 18+ контенту.

Представители Telegram отмечают, что эта версия будет обновляться чаще и иметь меньше ограничений. Кроме того, при желании на одно устройство можно установить сразу два клиента – с сайта и магазина приложений.