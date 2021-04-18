В ближайшем обновлении в Telegram могут появиться магазины

Пользователи смогут продавать товары и услуги не только через ботов, но и в каналах и группах.
Совсем скоро в Telegram могут появиться магазины. На новые функции в актуальных бета-версиях мессенджера для Android и macOS обратило внимание издание "Код Дурова".
Сообщается, что пользователи смогут продавать товары и услуги не только через ботов, но и в каналах и группах. При этом оплата за товары и услуги в мессенджере будет осуществляться при помощи сторонних платежных систем.
В список поддерживаемых мессенджером платёжных систем входят:
- Сбербанк
- ЮMoney
- Stripe
- Tranzzo
- Payme
- CLICK
- LiqPay
- ECOMMPAY
Кроме того, мессенджер позволит оставлять чаевые и сохранять данные своей банковской карты для будущих покупок внутри Telegram. Проверить, как будет работать грядущее нововведение, можно в тестовом магазине – @TestStore.
Напомним, недавно Telegram запустил альтернативный клиент для Android. Он распространяется через официальный сайт мессенджера в обход Google Play и отличается доступом к пиратскому и 18+ контенту.
Представители Telegram отмечают, что эта версия будет обновляться чаще и иметь меньше ограничений. Кроме того, при желании на одно устройство можно установить сразу два клиента – с сайта и магазина приложений.