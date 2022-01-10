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Ворует данные через камеру и микрофон: всем iPhone угрожает новый вирус NoReboot

10 января 2022, 20:22

Сообщается, что пока обезопасить смартфоны от вируса невозможно. Эксперты предполагают, что NoReboot может функционировать абсолютно на всех версиях iOS.

Айфон
Всем iPhone угрожает новый вирус NoReboot - эксперты / Apple

На смартфонах марки iPhone обнаружили новую существенную уязвимость, которую злоумышленники маскируют под экран выключения. И благодаря этому вирусы могут крать данные пользователей. Об этом сообщают специалисты по кибербезопасности в комментарии порталу ZecOps.

Следовательно, уязвимость NoReboot имитирует экран отключения. То есть пользователю кажется, что его смартфон выключился. Однако на самом деле телефон продолжает работать и фактически предоставляет злоумышленникам доступ к камере, микрофону и почти всем данным, которые хранятся на iPhone.

NoReboot отключает сообщение, вибрацию и дисплей. Смартфон перестает реагировать на прикосновения к экрану, в результате чего злоумышленники остаются практически незамеченными.

Даже после ручного перезапуска устройства вирус продолжает работать, ведь он задействует и фоновые процессы backboardd, InCallService и SpringBoard.

Как говорят эксперты, приостановить работу NoReboot можно только после "глубокой перезагрузки". Для этого следует нажать и быстро отпустить кнопку увеличения громкости, затем нажать и быстро отпустить кнопку уменьшения громкости, а после – нажать и удерживать кнопку питания до тех пор, пока iPhone не перезагрузится.

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Сообщается, что пока полностью обезопасить смартфоны от вируса невозможно. Более того, эксперты предполагают, что NoReboot может функционировать абсолютно на всех версиях iOS.

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Напомним, ранее эксперты подсчитали, что среднестатистическому украинцу придется отработать для приобретения гаджета примерно 56 дней и при этом не тратить деньги ни на что другое.

Такие показатели получились с учетом средней зарплаты, которая, по данным Госстата за июль, составляла 14 345 гривен.

viber
iPhone вирусы смартфоны iPhone
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