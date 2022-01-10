Ворует данные через камеру и микрофон: всем iPhone угрожает новый вирус NoReboot

Всем iPhone угрожает новый вирус NoReboot - эксперты / Apple

На смартфонах марки iPhone обнаружили новую существенную уязвимость, которую злоумышленники маскируют под экран выключения. И благодаря этому вирусы могут крать данные пользователей. Об этом сообщают специалисты по кибербезопасности в комментарии порталу ZecOps.

Следовательно, уязвимость NoReboot имитирует экран отключения. То есть пользователю кажется, что его смартфон выключился. Однако на самом деле телефон продолжает работать и фактически предоставляет злоумышленникам доступ к камере, микрофону и почти всем данным, которые хранятся на iPhone.

NoReboot отключает сообщение, вибрацию и дисплей. Смартфон перестает реагировать на прикосновения к экрану, в результате чего злоумышленники остаются практически незамеченными.

Даже после ручного перезапуска устройства вирус продолжает работать, ведь он задействует и фоновые процессы backboardd, InCallService и SpringBoard.

Как говорят эксперты, приостановить работу NoReboot можно только после "глубокой перезагрузки". Для этого следует нажать и быстро отпустить кнопку увеличения громкости, затем нажать и быстро отпустить кнопку уменьшения громкости, а после – нажать и удерживать кнопку питания до тех пор, пока iPhone не перезагрузится.

Реклама

Сообщается, что пока полностью обезопасить смартфоны от вируса невозможно. Более того, эксперты предполагают, что NoReboot может функционировать абсолютно на всех версиях iOS.

Читайте такжеApple презентовала iPhone 13: что изменилось и сколько стоит

Напомним, ранее эксперты подсчитали, что среднестатистическому украинцу придется отработать для приобретения гаджета примерно 56 дней и при этом не тратить деньги ни на что другое.

Такие показатели получились с учетом средней зарплаты, которая, по данным Госстата за июль, составляла 14 345 гривен.