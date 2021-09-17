Меньше чем туркам и бразильцам: сколько нужно работать украинцу, чтобы купить iPhone 13

iPhone 13 будет стоить от 28 до более 40 тысяч гривен в зависимости от модели/ Фото Reuters

Вечером 14 сентября состоялась традиционная осенняя презентация от компании Apple, на которой были представлены долгожданные новинки для всех любителей "яблочных" гаджетов - серия смартфонов iPhone 13, iPad, iPad mini и Apple Watch Series 7. Продажи iPhone 13 стартуют в Украине в течение ближайшего месяца, а цена на смартфон будет стартовать от 28 тысяч гривен за iPhone 13 mini и от 40 тысяч грн - за iPhone 13 Pro.

Среднестатистическому украинцу придется отработать для приобретения гаджета примерно 56 дней и при этом не тратить деньги ни на что другое – это если учитывать среднюю зарплату, которая, по данным Госстата за июль, составляла 14 345 грн, сообщает Picodi.

Для сравнения, в США гражданин может позволить себе такой iPhone, отработав лишь 5,9 дня, австралиец и люксембуржец – 6,4 дня. А вот быстрее всех на iPhone 13 Pro заработают жители Швейцарии - на это им потребуется лишь 4,4 дня.

Дольше всего на iPhone 13 Pro придется работать гражданам Турции – гаджет турки смогут приобрести через 92,5 дня работы. Жители Филиппин и Бразилии должны отработать 90,2 и 79,2 дня соответственно.

В Дании для покупки смартфона требуется всего 6,9 трудодней, в Норвегии – 7,2, в Сингапуре – 7,6. Жителям Канады нужно отработать ровно 8 дней.

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К слову "яблочные скептики" вовсю шутят над новой линейкой гаджетов от компании Apple. В частности, они высмеивают визуально малоразличимые отличия между 13-ой и 12-ой моделями айфона.

twitter.com/ramblerru

Также объектом черного юмора стали и цены на iPhone 13, мол, придется продать органы, чтобы приобрести гаджет.

Отметим, цены на 13-й айфон в Украине предположительно будут начинаться от 28 тыс. грн. Самый дешевый вариант - iPhone 13 mini с дисплеем 5.4 дейма. При этом iPhone 13 с дисплеем 6.1 дюйма обойдется в сумму от 30 тыс. гривен, iPhone 13 Pro с дисплеем 6.1дюйма – от 40 тыс. грн, iPhone 13 Pro Max с дисплеем 6.7 дюйма – от 44 тыс грн.