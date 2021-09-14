Apple презентует iPhone 13: онлайн-трансляция

Презентация Apple 2021 / LetsGoDigital

Американская компания Apple 13 сентября традиционно проводит сентябрьскую презентацию новых гаджетов. Одна из самых ожидаемых новинок - новое поколение смартфонов iPhone 13 и смарт-часов.

По данным западных источников, iPhone 13 не отличается от предыдущего поколения и будет включать iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max.

Размеры экранов останутся прежними, но сам вырез может стать меньше.

Новые Apple Watch Series 7

Новое поколение часов Apple Watch получило увеличенный дисплей по сравнению с предыдущим. В компании утверждают, что благодаря этому на экране Series 7 помещается на 50% больше текста. Кроме того, теперь на нем сможет отображаться QWERTY клавиатура.

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В Series 7 есть защита IP6X и более прочное защитное стекло. Автономность заявлена на уровне 18 часов, но эта модель будет заряжаться на треть быстрее шестого поколения. В комплекте будет магнитная зарядка теперь с коннектором USB Type-C.

В Apple Watch появятся новые функции благодаря обновлению watchOS, которое позволит измерять расстояние, силу удара и другие полезные для спортсменов показатели.

Цена Apple Watch Series 7 - от 399 долларов.

Новый iPad

Компания Apple показала новый доступный iPad, так называемую базовую модель. Планшет получит процессор Apple A13 Bionic, более мощный, чем в нынешнем iPad (2020) 8-го поколения.

Дизайн планшета не изменился, но добавили новую фронтальную камеру на 12 мегапикселей с углом обзора 122 градуса.

Цены iPad стартуют с 329 долларов в США за версию 64 ГБ.

Старт продаж нового iPad запланирован со следующей недели.