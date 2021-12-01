10 тысяч долларов до 18 лет: Гетманцев объяснил механизм работы экономического паспорта украинца

Даниил Гетманцев сообщил подробности инициативы / УНИАН

Депутат "Слуги народа", глава Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев рассказал, как будет работать экономический паспорт украинца, создание которого анонсировал Владимир Зеленский.

По его слова, программа предусматривает создание специальных счетов в Фонде будущих поколений, которые будут каждый месяц пополняться. После достижения 18 лет украинцы смогут использовать эти деньги.

"У нас рождается около 300 тысяч детей в год. Есть определенные отчисления от ренты. Я не исключаю, что отчисления будут не только от ренты, но и от других платежей. К примеру, от приватизации, импортного НДС. Пока мы говорим только о ренте. Рента распределяется между детьми, которые родились и имеют экономический паспорт украинца. Если эта сумма меньше установленной законопроектом, то разница дотируется за счет государства", - рассказал Гетманцев в кулуарах Рады.

Также он отметил, что дети, у которых будет такой документ и которые будут получать деньги от рентных платежей, на момент достижения 18 лет, будут иметь по десять тысяч долларов.

Читайте такжеПовышение зарплат, двойное гражданство и новый паспорт: главное из выступления Зеленского в Раде"Мы рассчитываем на то, что по достижении совершеннолетия ребенок должен иметь около 10 тысяч долларов в эквиваленте. Безусловно, в гривне с учетом инфляции", - сказал нардеп, не исключив, что такую возможность уже предоставят детям, рожденным с 2019 года.

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Напомним, 1 декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщали, что внесет в Верховную Раду законопроект об экономическом паспорте украинца до 10 декабря этого года.

Согласно этому документу, плата за использование украинских недр будет накапливаться на личных счетах детей граждан Украины.