Французский эксперт сказал, сделает ли Путин шаг назад по Украине

У Владимира Путина нет причин отступать по Украине, полагает французский эксперт / Reuters

Глава парижского Центра изучения и анализа политической деятельности (CERAP) Николя Тензер считает, что у президента Российской Федерации Владимира Путина нет причин отступать по Украине.

Если бы глава России был рациональным игроком, он бы сделал шаг назад, рассказал эксперт в интервью Апострофу.

Собеседник добавил, что российского лидера не беспокоит благополучие граждан РФ.

"Нет, не думаю, что у Путина есть причины отступать (по Украине — Ред.). Конечно, если бы он был рациональным игроком, он бы сделал шаг назад. Но я не думаю, что Путин такой…", — отметил аналитик.

Читайте такжеДипломат оценил готовность Украины к войне с РоссиейТензер полагает, что полномасштабной войны между украинским государством и РФ не будет, и россияне не пойдут на захват всего Донбасса.

"Но поддержание и усиление дестабилизации Украины — да. Был бы очень рад ошибиться", — сказал он.

Ранее российский экономист, сотрудник Института Катона (США), бывший советник президента РФ Владимира Путина Андрей Илларионов выразил мнение, что открытая широкомасштабная операция страны против Украины возможна.

Справка. 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова.

На востоке украинского государства в 2014-м боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает террористов, но не признает, что пошла на агрессию.