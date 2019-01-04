"Разбомбили и справились": В Сети появились снимки разрушенного боевиками поселка на Донбассе

В Сети опубликовали подборку снимков, сделанных в поселке Чернухино (расположенном неподалеку от Дебальцево), который российские террористы захватили еще в начале 2015-го.

На это обратил внимание известный журналист и блогер Денис Казанский. По его словам, в оккупированном Чернухино с момента завершения боевых действий ничего не изменилось и всюду царят разруха с упадком.

"Станция заброшена, завалена обломками, мусором и неразорвавшимися снарядами — за четыре года даже их убрать не смогли, а потом удивляются, когда подрываются и гибнут дети", — написал Казанский.

По его данным, свежие снимки Чернухино были сделаны российским блогером Борисом Рожиным, известным своими сталинистскими и украинофобскими взглядами - то бишь вариант "клеветы на республики" исключается полностью.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Сети показали, к какому упадку привела Донецк оккупация боевиков.