"ЛНР" — нищета, разруха". В захваченном Перевальске "украсили" памятники боевикам, фото

В городе "правоохранители" ищут активистов.
На некоторых надгробных плитах появились нецензурные слова, а на установленном радом танке написали — "ЛНР" — нищета, разруха", сообщил один из сепаратистских сайтов.
По данным издания, "начальник городской полиции" Виктор Бабкин сказал, что "правоохранители прилагают все усилия, чтобы найти злоумышленников".
Ранее СМИ писали, что в подконтрольном боевикам Луганске некоторые местные жители-сторонники Украины встречали Новый — 2018-й — год по киевскому времени (сейчас разница во времени составляет один час, город живет по московскому).