"ЛНР" — нищета, разруха". В захваченном Перевальске "украсили" памятники боевикам, фото

В ночь на понедельник, 8 января, в захваченном боевиками самопровозглашенной "ЛНР" Перевальске Луганской области неизвестные обрисовали синей и желтой красками памятники уничтоженным террористами.

На некоторых надгробных плитах появились нецензурные слова, а на установленном радом танке написали — "ЛНР" — нищета, разруха", сообщил один из сепаратистских сайтов.

По данным издания, "начальник городской полиции" Виктор Бабкин сказал, что "правоохранители прилагают все усилия, чтобы найти злоумышленников".

Ранее СМИ писали, что в подконтрольном боевикам Луганске некоторые местные жители-сторонники Украины встречали Новый — 2018-й — год по киевскому времени (сейчас разница во времени составляет один час, город живет по московскому).