Вселенскому патриарху привезли текст томоса об автокефалии ПЦУ - священнослужители

патриарх Варфоломей / сайт Вселенского патриархата

Накануне иеромонах Лука, иконописец и каллиграф, доставил в Фанар (район Стамбула - "Главред") текст-оригинал томоса об автокефалии Православной церкви Украины.

Соответствующее сообщение было опубликовано на официальном интернет-портале Бигорского монастыря (Македония).

Согласно имеющимся данным, текст томоса был оформлен при помощи каллиграфии на пергаменте после благословения, полученного от архимандрита Алексия - настоятеля Ксенофонтского монастыря на горе Афон.

Планируется, что томос вручат предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию 6 января 2019 года после Божественной литургии Константинопольского патриархата.

"Делегаты церкви из Украины вместе с киевским митрополитом Епифанием уже находятся в городе, где завтра они будут присутствовать на Фанаре для официальной подписи Томоса Вселенским Патриархом. В воскресенье, в праздник Богоявления, два священника воссоединятся в Великой Церкви. Во время Божественной литургии Патриарх передаст Томос митрополиту Епифанию", — говорится на сайте Бигорского монастыря.

Напомним, ранее митрополит Епифаний рассказал, когда патриарх Варфоломей прибудет в Украину.