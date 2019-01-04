Варфоломей обратился к православным иерархам из-за томоса для Украины

Патриарх Варфоломей / russia.greekreporter.com

Вселенский патриарх Варфоломей обратился к призывом к патриархам и архиепископам автокефальных православных церквей.

В нем он призвал признать предоставление автокефалии Православной церкви Украины, сообщает сайт Orthodoxia.info.

"Реализация всех (наших) усилий ожидается 6 января, в день Богоявления, когда мы намерены даровать Томос об автокефалии и отпраздновать его с предстоятелем автокефальной православной церкви (Украины)", – сказано в обращении Варфоломея.

Он отметил, что представители украинского духовенства начали прибывать на Фанар для получения томоса. Кроме того, он призвал иерархов продолжить признание ПЦУ.

"Если мы решим игнорировать наших братьев, которые переживают моменты отчаянной борьбы в Украине, мы не будем иметь никакого оправдания в Судный день перед грозным, одиноким и справедливым престолом судьи душ и сердец всех людей, нашего справедливого Господа и спасителя Иисуса Христа", – добавил вселенский патриарх.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко, спикер Рады Андрей Парубий и глава ПЦУ митрополит Епифаний 5-6 января посетят Турцию, где примут участие в церемонии подписания и вручения томоса.