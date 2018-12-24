"Я получил сладости с завода Порошенко": Варфоломей потроллил российских пропагандистов из-за обвинений во взятке

Патриарх продемонстрировал искрометный юмор и иронию / Униан

В Стамбуле Вселенский патриарх Варфоломей шуткой отреагировал на обвинения российских пропагандистов в получении взятки за предоставление Томоса Православной церкви Украины.

Как сообщает пишет греческое издание Orthodoxia.Info, российские СМИ якобы распространили информацию, что Варфоломей получил финансовое вознаграждение от президента Украины Петра Порошенко на автокефалию ПЦУ, однако реальными фактами слухи не были подтверждены.

"Хотя Русская церковь обвиняет меня в том, что я взял деньги за предоставление этой автокефалии, на самом деле я получил не деньги, а много конфет и сладостей с завода Порошенко", - в шутку сказал патриарх на встрече с детьми, которых планировал угостить конфетами.

Варфоломей во время провозглашения речи держал в руках пакеты со сладостями, которые собирался раздать юным прихожанам. Слушатели восприняли его слова всеобщим смехом и аплодисментами. Затем патриарх добавил, что уже после оглашения вести об автокефалии Порошенко "от большой радости" прислал в Константинополь много конфет.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης μετά τα κάλαντα που άκουσε από μαθητές των Ομογενειακών σχολείων, τους γονείς και εκπαιδευτικούς μοίρασε σοκολάτες και καραμέλες, εξηγώντας την προέλευσή τους. Και έτσι με γλυκίσματα και πολλές πατρικές ευχές προς τα πνευματικά του παιδιά ολοκληρώθηκε η χριστουγεννιάτικη γιορτή στο Φανάρι. Опубликовано Ecumenical Patriarchate Понедельник, 24 декабря 2018 г.

В субботу, 15 декабря, в Софийском соборе в Киеве собрались представители УПЦ КП и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), два митрополита УПЦ МП, экзархи Константинопольского патриархата. Они объявили о создании единой поместной церкви - Православной церкви Украины. В президиуме собора заседал президент Петр Порошенко. Главой новой религиозной организации избрали Епифания - одного из ближайших соратников лидера УПЦ КП Филарета.

В свою очередь, Украинская православная церковь Московского патриархата отказалась признать создание Православной церкви Украины.