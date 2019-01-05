Во Львове вандалы уничтожили шестиметровый дубовый крест

5 января 2019, 23:23

Крест простоял на горе Баба Род более 25 лет.

  • Во Львове вандалы спилили шестиметровый дубовый крест Фейсбук М.Городиского
  • Во Львове вандалы спилили шестиметровый дубовый крест Фейсбук М.Городиского
  • Во Львове вандалы спилили шестиметровый дубовый крест Фейсбук М.Городиского
  • Во Львове вандалы спилили шестиметровый дубовый крест Фотографії старого Львова
  • Во Львове вандалы спилили шестиметровый дубовый крест galinfo.com.ua
  • Во Львове вандалы спилили шестиметровый дубовый крест Скриншот

Во Львове вандалы спилили шестиметровый дубовый крест, который простоял 25 лет.

Он был расположен на месте совместной молитвы нескольких общин города на горе Баба Род, рассказал священник УГКЦ Михаил Городыский.

"Как жаль, что в "христианском" Львове, где столько христиан, где так много храмов, кто-то и сегодня позволяет себе поднять руку на Священное. В первые дни нового 2019 года на горе Баба Род, на ул. Старознесенской был совершен акт вандализма. Неизвестные лица уничтожили 6-метровый дубовый крест, который простоял здесь более 25 лет и был местом совместной молитвы нескольких общин Львова", - написал Городыский в Facebook.

Напомним, ранее сообщалось, что в Запорожье вандалы облили краской мурал единства защитников Украины.

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вандалы Львов крест
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