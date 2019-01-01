Взрыв на рождественской ярмарке во Львове: одного из пострадавших не спасли

Пострадавший мужчина умер в больнице от ожогов / Фото: ГСЧС

В одной из больниц Львова 1 января скончался мужчина, получивший серьезные ожоги в результате взрыва на рождественской ярмарке 22 декабря.

"Мужчина умер сегодня", - сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

В больнице констатировали, что пострадавший все это время находился в реанимации я тяжелом состоянии.

"Его состояние постоянно было тяжелым. Нам удалось преодолеть стадию ожогового шока, но следующая стадия, которая есть при ожогах более 20%, это стадия интоксикации. Со вчерашнего дня было ухудшение по анализам, развилась почечная недостаточность. К сожалению, из-за обширных, глубоких ожогов пошла сильная интоксикация. У мужчины было 50% ожогов", - сообщил заместитель главного врача по хирургической помощи 8-й городской клинической больницы Львова Игорь Стояновский.

Отмечается, что погибший – 50-летний гражданин Армении.

Напомним, 22 декабря в центре Львова произошел взрыв с последующим возгоранием в одном из деревянных домиков на рождественской ярмарке. С ожогами и травмами различной степени тяжести госпитализированы пять человек, из них двое находились в тяжелом состоянии в реанимации.